Skilte seg fra spøkelset – mente han drakk for mye

SKILTE SEG: Ekteskapet med gjenferdet Edwardo ble for mye for artisten Alayna Salter, som går under navnet Brocarde. Foto: Julia Zavalishina / Shutterstock / NTB

En kvinne som hevder å ha giftet seg med et spøkelse avslører nå at hun har tatt den vanskelige avgjørelsen om å skille seg fra ham.

Brocarde – hvis egentlige navn er Alayna Salter (40) – en artist og sangskriver fra Oxfordshire i England, har lenge dokumentert sitt forhold til gjenferdet Edwardo. Hun har tidligere fortalt at radarparet møttes da han plutselig dukket opp på soverommet hennes en mørk og stormfull dag.

Men det viste seg at alt ikke skulle gå helt etter planen.

Ble viet i kirken

Til ITV fortalte Salter at hun aldri hadde trodd helt på spøkelser – frem til den skjebnesvangre natten da Edwardo dukket opp.

GIFTET SEG MED SPØKELSE: Alayna Salter, som går under artistnavnet Brocarde, skal ha giftet seg med spøkelset Edwardo. Foto: Brocarde.com

Paret skal tydeligvis ha falt raskt for hverandre, ettersom det ikke tok lang tid før de ble smidd i hymens lenker.

Salter postet selv en video på sin Instagram-konto fra bryllupet, hvor man ser artisten iført svart brudekjole og slør, antageligvis sammen med gjenferdet, som blir viet av presten.

Men det tok ikke lang tid før det ble trøbbel i paradis. Etter at paret dro på bryllupsreise, skal gjenferdet ha vist sitt sanne jeg.

Til Wales Online fortalte hun at Edwardo ble mer og mer besettende av henne, at han drakk for mye på bryllupsreisen, og at han opplevdes som truende.

– Jeg så han som en viktoriansk soldat, han var alltid i uniformen, selv på bryllupsdagen vår. Ansiktet hans var djevelsk pent, skulderlangt, uregjerlig hår, han så bebodd ut, godt slitt, nesten urolig, det er en smerte knyttet til hans vesen…

Gjenferdet Edwardo, som ifølge Salter skal ha vært fra Viktoriatiden på 1800-tallet, hadde også forelsket seg i den tidligere skuespilleren Marilyn Monroe.

Denne forelskelsen skal allerede ha startet på bryllupsnatten, fastslår hun.

Måtte ty til eksorsisme

Spøkelset skal ha forsvunnet i flere dager i strekk, og skal ha luktet av Marilyn Monroes ikoniske parfyme som hun var kjent for – nemlig Chanel No. 5.

Dette var den siste dråpen som fikk begeret til å renne over. Hun oppsøkte da en synsk person som hjalp henne med å sette grenser.

FORELSKET: Spøkelse Edwardo skal antageligvis ha forelsket seg i Marilyn Monroe – hevder artisten Brocarde. Foto: Matty Zimmermann / Scanpix

Men dette fikk Edwardo til å rase – og han begynte deretter å hjemsøke kona med lyden av en skrikende baby, hevder hun selv. Salter skal ha returnert tilbake til kirken hvor de først ble viet, i håp om å utføre eksorsisme.

Det skal ha resultert i skilsmissen, ettersom hun ikke så noe til han igjen:

– Siden eksorsismen har jeg ikke følt hans nærvær eller sett ham. Hele energien endret seg og livet føles mer lett og gledelig. Jeg er ganske fast på at jeg ikke lenger ønsker å bli hjemsøkt av Edwardo, så hans tilstedeværelse er ikke velkommen i livet mitt, fortalte hun til Wales Online.