Skal starte «Haaland tour» på Bryne

Opplev Jæren ønsker å sette opp guidet tur for turister som kommer til Bryne for å se Erling Braut Haalands hjemby.

I Hollywood kan turister bli med på en såkalt «Celebrity House Tour», hvor de kan se hvor skuespillere og artister bor.

Men snart kan turistene i Norge få bryne seg på en egen «Haaland Tour», i fotballspiller Erling Braut Haalands gamle trakter på Bryne.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Byr på Haalands favoritter

Bryne by har virkelig fått kjenne på at det er Haaland-feber i utlandet.

Det siste året har det dukket opp turister fra blant annet England, Italia, Portugal og Tyskland som ønsker å gå i Manchester City-spillerens fotspor.

Den gangen fantes det ikke et fast opplegg for Haaland-fansen, men det skal turistene få oppleve nå – gjennom prosjektet «Bryne FK Stadium Tour»:

– Det handler om å komme til Bryne stadion og se hvor Erling spilte i ungdomsårene sine og vise hyllestene i Bryne sentrum med kunstverk, forteller daglig leder Frode Hagerup ved Opplev Jæren til TV 2.

Prosjektet er under utvikling, men Hagerup håper at tilbudet skal stå klart allerede i april.



I tillegg til å se hvor Haaland satt da han spilte i Bryne, vil turistene også bli tilbudt lokale produkter fra Rogaland som fotballspilleren ofte deler i egne kanaler på sosiale medier: julebrus fra Berentsens og lapper fra Jærbakeren.

– Det er ingen tvil om at det vil komme flere å besøke Bryne på grunn av dette, sier Hagerup.



HAALAND-HYLLEST: Dette Pøbel-kunstverket av Erling Braut Haaland kan man se under byvandringen i Bryne sentrum. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Stolt av byen

Prosjektet er i samarbeid med Bryne FK og GuideCompaniet i Stavanger, og i første om gang er det for cruiseturister som blir fraktet med tog fra Stavanger til Bryne for en byvandring.

– Det som er viktig for oss er at de som kommer, besøker de stedene som vil og kan ha besøk, sier Hagerup.

Han forteller at de ønsket å lage et system for slike besøk, slik at det ikke går på bekostning av vanlig drift hos Bryne FK eller privatpersoner som har med Erling Braut Haaland å gjøre.

Opplev Jæren synes det er kult å kunne få vise frem Bryne som City-spilleren er så stolt av, og ikke minst at:

– Uansett hvor du kommer fra, så kan du bli verdens beste fotballspiller, legger Hagerup til.

OPPLEV JÆREN: Her sitter Frode Hagerup, fra Opplev Jæren, sammen med FA Cup og Premier League trofeene til Manchester City, da de ble tatt med til Jæren. Foto: Privat

En smakebit av Bryne

Ifølge daglig leder Hans-Øyvind Sagen ved Bryne Fotballklubb var dette et prosjekt de gjerne ville bidra på.

– Vi tenker at dette først og fremst er et artig prosjekt, sier han.

Sagen forteller til TV 2 at de har opplevd flere ganger at det kommer turister til Bryne stadion som ber om en omvisning.

– Dersom vi har hatt kapasitet, har folk vist dem litt rundt. Det har vi bare gjort med jærsk gjestfrihet og vennlighet. Dette blir et prosjekt der en setter det litt mer i system, forklarer han.

Daglig leder tror ikke de kommer til å tjene store summer økonomisk på prosjektet, men håper det kan bidra til at folk får oppleve Jæren og kommer på besøk til Bryne.

Han har selv vært cruiseturist der han fikk en smakebit på nye steder som han senere valgte å besøke igjen.

– Det håper vi kan være effekten her også: At de er innom for en appetittvekker på Bryne og Jæren, og så kommer de kanskje tilbake igjen, sier Sagen.