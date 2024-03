SLANGE: Hele ni slanger og slangegift ble funnet under ravefesten som youtuberen angivelig skal ha arrangert. Dette er ikke en av slangene som er omtalt i saken. Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix

En youtuber fra India, med flere millioner følgere, skal angivelig ha fått tak i slangegift som ble brukt som dop på et raveparty.

Det skriver Sky News.

Politiet hadde en mistanke om at det ble brukt slangegift som narkotika under en fest som fant sted i november i fjor.

Politiet oppsøkte derfor festen og avhørte fem personer som var mistenkt for slangesmugling.

Youtuberen, som også er tidligere realitydeltaker, antas å være arrangør av festen, og personen som har bestilt slangegiften.

Selv nektet youtuberen for alle anklagene. Han har samarbeidet med politiet.



Det var dyrevelferdsorganisasjonen People For Animals som hadde gitt et tips, etter at de så videoer av youtuberen sammen med slanger og slangegift.

Hele ni slanger ble reddet fra festen, i tillegg fant politiet også 20 milliliter slangegift. Youtuberen har nå blitt arrestert.

Dette er ikke første gang slangegift har blitt brukt som rekreasjonsmiddel på ravefester.