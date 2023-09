Sjokkfunn i magen

MYSTISK: Etter at en newzealandsk kvinne tok keisersnitt i 2021, fikk hun i etterkant svært sterke smerter i magen. Hun gjennomførte flere kontroller før hun endelig fikk vite hva som hadde plaget henne – nemlig et kirurgisk redskap. Foto: Kzenon / Colourbox

Perioden etter fødsel kan være krevende for mange kvinner, og det gjør det ikke desto lettere med sterke smerter – spesielt når man ikke vet hva det skyldes.

I 2020 tok en fødende kvinne keisersnitt ved Auckland City Hospital i New Zealand.

Etter at den nybakte moren reiste hjem fra sykehuset, fikk hun imidlertid etter hvert sterke, kroniske smerter i magen i månedsvis.

Newzealenderen gikk til flere undersøkelser for å finne ut av helseproblemene, men røntgenbildene viste ingenting unormalt.

Smertene ble så alvorlige at det til slutt bar til sykehusets akuttmottak, der kvinnen omsider fikk svaret – 18 måneder etter fødselen.

Gjenstand i magen

Under CT-undersøkelsen ble nemlig kvinnens smertefulle mysterium oppdaget. I magen hennes lå det en gjenstand på størrelse med en middagstallerken.

Det skriver blant andre CNN og NBC News.



Det viste seg at objektet var en Alexis wound retractor (AWR), et mykt, rørformet redskap som brukes for å trekke tilbake kantene på et sår under operasjoner. Redskapet kan være opp mot 17 centimeter i diameter.

Det medisinske utstyret hadde uheldigvis blitt liggende igjen i magen til pasienten etter keisersnittet.

SMERTER: I 18 måneder etter keisersnittet hadde den newzealandske kvinnen store smerter i mageregionen. Årsaken til plagene viste seg å være et gjenglemt medisinsk instrument. Foto: Edward Olive / Colourbox

Slått ned på

New Zealands helsekommisjonær, Morag McDowell, uttrykte i en rapport at helsetilsynet i Auckland-distriktet hadde feilet i å ta vare på kvinnen.

I rapporten fremkom det at kvinnen hadde et planlagt keisersnitt på grunn av bekymringer om placenta previa, en tilstand der morkaken helt eller delvis dekker den indre åpningen i livmoren, ifølge NHI.

Det viste seg også at under operasjonen i 2020 ble alle de kirurgiske instrumentene i prosedyren talt opp. AWR-redskapet inngikk ikke i denne opptellingen.

Helsetilsynet på sin side hevdet at en sykepleier i 20-årene, som tok seg av kvinnen under keisersnittet, hadde unnlatt å vise omsorg overfor pasienten.



McDowell oppfordret Auckland District Health Board til å gi en skriftlig beklagelse til kvinnen, og å revidere sine retningslinjer ved å inkludere AWR-en som en del av opptellingen av kirurgiske instrumenter.

Beklager seg

Mike Shepherd, direktør for Auckland District Health Board, beklaget feilen i en uttalelse:



– På vegne av vår kvinnehelsetjeneste vil jeg gjerne si at vi er lei oss for det som hendte med pasienten, og erkjenner hvilken innvirkning dette har hatt på henne og hennes familie, sa Shepherd.

– Vi vil gjerne forsikre publikum om at slike hendelser som dette er ekstremt sjeldne, og vi er trygge på kvaliteten på vår kirurgi og barselomsorg.