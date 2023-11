Sjokkdrap: Helte bensin på svigermor og tente på

DREPTE SVIGERMOREN: Jennifer Cronin hadde et nært forhold til svigersønnen Kieren Lynch. Men så gikk datteren hennes fra ham, og dét fikk fatale konsekvenser. Foto: «Murder in the family» / TV 2

– Han har tent på mamma i hagen! Hun brenner! Få en ambulanse hit fort, for guds skyld!

Den desperate bønnen fra britiske Susan Lynch (52) blir loggført og registrert av medisinsk nødtelefon 13. mars 2018.

Synkront med telefonoppringningen er hun vitne til at moren, den 72 år gamle pensjonisten Jennifer Cronin, står i flammer i hagen sin i South Benfleet i England.

IDYLL: Kieren Lynch var godt likt av familien – før misbruket tok ham. Her med svigermor Jennifer Cronin, og en av døtrene, som han endte opp med å ta livet av. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Det samme gjør eksmannen Kieren Lynch (55). Hennes livs mareritt, og det hun har fryktet i lang tid, er blitt en realitet.

– Han gjorde det for å ramme meg. Han visste hvor nære mamma og jeg var, og hvor mye vi betydde for hverandre. Det var den måten han kunne såre meg aller mest på, forklarer Susan Lynch i episode to av «Murder in the family» på TV 2 Play.

Skjulte misbruket

Det hele begynte like idyllisk som i et eventyr; Susan og Kieren falt for hverandre på begynnelsen av 90-tallet, da de begge var i slutten av tenårene. Det forelskede paret fikk raskt to kjærlighetsbarn.

De hadde hele livet foran seg, og med god hjelp fra hengivne besteforeldre fikk mureren Kieren og frisøren Susan suksess både i jobb- og privatliv.

HENGIVEN FAR: Susan Lynch forteller at eksmannen var en hengiven og elskelig far før misbruket tok ham. Her på ferie med døtrene.

Idyllen skulle vare i hele 24 år, før forholdet tok en dramatisk vending. Etter hvert utviklet Kieren Lynch et enormt arbeidspress på seg selv, for ifølge ham selv å opprettholde familiens romslige, økonomiske livsstil.

– Han håndterte stress dårlig. Han slet med å uttrykke seg og ble raskt sint. Etter en tid ble kranglene mer aggressive, forklarer Susan Lynch i dokumentaren.

UNG KJÆRLIGHET: Susan og Kieren Lynch ble kjærester på 90-tallet, og var gift i 24 år før forholdet tok en drastisk vending. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Det familien ikke visste på dette tidspunktet, var at Kieren Lynch hadde begynt å misbruke både alkohol og kokain.

Parets to små døtre satt flere ganger livredde ved gelenderet i andreetasje, og overhørte faren trakassere moren, både psykisk og fysisk, i underetasjen.

– Dagen etter var han lei seg og angret. Det var alltid en grunn til at han hadde blitt så sint. Jeg var flau over at jeg aldri gjorde noe, og det var skammelig at jeg lot det skje med meg, sier Susan videre i episoden.

Ble avvist av politiet

Det var i 2015, tre år før den fatale marsdagen, at folk i Kierens omgangskrets begynte å legge merke til endringer i murerens oppførsel.

Og sjokket var stort da kona Susan fant en pose med kokain i ektemannens bukselomme før hun skulle slenge den inn i vaskemaskinen.

– Det var nok der det for alvor begynte å gå galt, minnes hun.

Den aggressive oppførselen, truslene og de fysiske angrepene ble stadig hyppigere. Susan Lynch valgte til slutt å kontakte politiet, men ble avvist gjentatte ganger.

BRYLLUPET: Kieren og Susan Lynch med hennes foreldre under bryllupet på 90-tallet. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Til slutt var en skilsmisse uunngåelig. Men dette skulle vise seg å trigge Kieren Lynch enda mer, og dødstruslene fortsatte.

Og da tobarnsfaren fikk nyss i at ekskona hadde funnet kjærligheten på ny, bikket det over for ham.

«Jeg er glad du har funnet noen», skrev Kieren i en sms til ekskona.

«Det kommer du også til å gjøre», skriver Susan tilbake.

Men den tilsynelatende gode stemningen skulle bli kortvarig.

Trusler rettet mot døtrene, stadige anrop til ekskona og oppmøte på døra gjør at tobarnsmoren trygler politiet om hjelp. Og selv ikke da Kieren selv ringer inn til den medisinske nødtelefonen og forteller at han bærer på selvmordstanker, reagerer politiet slik de burde.

– Vi må håndtere mange henvendelser hver dag, og hver sak vurderes. Kieren hadde ikke fremsatt trusler. Ha sa ikke at han ville komme hjem til dem. Vi vurderte der og da at han ikke var stor risiko mot Susan eller andre. Derfor brukte vi ikke ressurser på ham, forklarer etterforskningsleder Stephen Jennings i dokumentaren.

ØDELA FAMILIEN: Alkohol, kokain og psykisk sykdom tok knekken på Kieren Lynch og familien. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Men i ettertid erkjenner Jennings at politiet hadde misoppfattet situasjonen helt.

– I etterpåklokskapens lys ser jeg jo at vi ikke forsto hvor alvorlig dette var. Slik uønsket fiksering er så klart uønsket, og det gjentok seg. Dette var «stalking». Oppførselen hans burde ha uroet politiet, for i noen tilfeller kan forfølgelse i form av «stalking» føre til drap, sier Jennings til kamera.

Politiet erkjenner tjenestesvikt

Og 13. mars 2018 er krisen et faktum. Kvelden i forveien hadde Kieren kommet med direkte trusler mot sin eldste datter, som hadde reist til mormoren for å passe på henne.

Tidlig om morgenen den 13. mars reiser Susan for å sjekke at alt står bra til med moren og datteren. Og mens den 72 år gamle pensjonisten Jennifer er ute og lufter hunden i hagen, dukker svigersønnen opp, heller bensin på henne og tenner på.

Susan går umiddelbart inn i sjokktilstand, ringer nødtelefonen og løper i panikk fra stedet. Hun er livredd for at eksmannen også skal helle bensin over henne.

KAOTISK ÅSTED: Dette er hagen der Kieren Lynch overfalt og tente på svigermoren. Foto: «Murder in the family» / TV 2

Når politiet omsider ankommer hagen, er det altfor sent. Både svigermor Jennifer Cronin og Kieren Lynch er påført store skader etter påtenningen. Det politiet så på som tomme trusler, også om selvmordstanker, var nå en realitet.

17 dager etter at svigersønnen helte bensin over henne og tente på, døde den høyt elskede moren og mormoren Jennifer Cronin på sykehuset. Også svigersønnen døde av de selvpåførte skadene.

– Uavhengig av hva han hadde gjort, holdt faren min på å dø. Jeg måtte ta farvel med ham. Jeg forstår ikke hvordan det kunne gå så langt, og at han kom frem til at det var den eneste løsningen, forteller eksparets yngste datter Matilda, oppløst i tårer, i dokumentaren.

I SJOKK: For døtrene har det vært ulidelig vanskelig å ta innover seg at faren har drept mormoren og tatt sitt eget liv. I dokumentaren åpner yngstedatteren Matilda opp om situasjonen. Foto: «Murder in the family» / TV 2

I etterkant av den tragiske hendelsen har tobarnsmoren Susan Lynch kritisert politiet, og legger skylden på dem for at det gikk så langt at eksmannen ble drapsmann.

Dette er noe etterforskningsleder Stephen Jennings har full forståelse for at hun føler.



– Jeg skal ikke sitte her og nekte for at vi gjorde feil. Hvis vi hadde innsett graden av forfølgelse, «stalking», ville vi ha satt inn beskyttelse. Kieren var åpenbart psykisk syk, og atferden hans eskalerte. Det gikk utover Jennifer Cronin, og vi kunne ha forhindret de som skjedde, sier han ærlig i dokumentaren.

