Sjelden tigerfødsel i København

HEI, VERDEN: For bare noen uker siden kom denne lille tigerungen til verden i Danmark. Foto: Zoologisk Have

Det er hele ni år siden sist Zoologisk Have opplevde en tigerfødsel.

«Vi har holdt litt på en nyhet,» skriver Zoologisk Have i København på sin Facebook-profil tirsdag.



Det har nemlig kommet en ny liten krabat til verden i dyrehagen.

– Stort

For tre uker siden ble en liten tigerunge født i dyrehagen i Danmark.

– Ungen er frisk og rask, sier Zoologisk Have på sosiale medier.

Denne tigerfødselen er sjelden.

– Det er jo ni år siden vi sist hadde en tigerunge, så dette er stort for oss. Derfor er vi virkelig glade for at vi nå kan dele det med omverdenen, sier dyrepasser Zaco Sonne, ifølge danske TV 2.

Dyrehagen har nemlig valgt å holde nyheten hemmelig noen uker, fordi de ville være sikker på at den ville overleve.

Ettersom moren er litt opp i årene og førstegangsfødende, betyr det større risiko for at det skjer noe med barnet.

Én døde

Tigermoren fødte to unger, men en av dem ble født med en alvorlig ganespalte og døde etter fødselen.

Tigerunger veier rundt 700 gram ved fødsel, og er blinde. Nå, tre uker senere, veier tigerungen som overlevde hele 2,5 kilo.

Den blir likevel ikke tilgjengelig for publikum riktig enda:

– Det vil gå noen uker før dyrehagens gjester kan få glede av ungen. Den skal nemlig være mobil nok til å kunne følge moren rundt overalt, før vi kan ta den med ut i anlegget, sier dyrehagen på Facebook.

Enn så lenge har de delt videoer av tigerungen på sosiale medier, slik at potensielle gjester likevel får et glimt av den allerede nå.