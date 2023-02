Sjekk hva de fant i kattens hals

Det er ingen tvil om at vi mennesker elsker dyrevideoer.

Men da Arken dyreklinikk på Ålgård i Rogaland startet opp sin egen TikTok-profil, hadde de ikke forventet at videoene skulle bli så populære.

Spesielt én kattevideo har gått viralt, og nå har videoen fått over 22 millioner visninger på plattformen.

– Utrolig!

Veterinær og daglig leder ved ArkSen dyreklinikk, Anne Sofie W. Stie-Welsh, ble overrasket da hun så hvor mange visninger kattevideoen deres hadde fått:

– Det var veldig rart – hvordan gikk det til, egentlig? Det er spennende å følge hvordan slike ting kan spres bokstavelig talt fra den ene siden av kloden til hele. Utrolig! sier hun til TV 2 og legger til:

– At den ender på over 22 millioner visninger hadde vi aldri drømt om!

Stie-Welsh tror videoen har gått viralt på grunn av den morsomme musikken som er brukt og algoritmen på den sosiale plattformen, men også på grunn av innholdet:

VETERINÆR: Daglig leder og veterinær ved Arken dyreklinikk, Anne Sofie W. Stie-Welsh, hadde ikke trodd at kattevideoen skulle få så mange visninger. Foto: Privat

– Jeg opplever at mange synes det er interessant å se videoer med dyr som har en sykdom eller skade, der det har en vellykket ende.

Satt fast

Stie-Welsh forklarer at katten i TikTok-videoen hadde hatt pustebesvær og vært nedstemt. Etter en undersøkelse så de at det var et gresstrå som hadde satt seg fast i halsen til katten.

I videoen, som nå har gått viralt, får TikTok-brukerne bli med på behandlingen der veterinærene fjerner gresstrået.

– Det er mange mothaker langs kantene på gresstrået som gjør at det blir sittende fast, og flytter seg mer og mer i feil retning når katten prøver å svelge eller hoste, sier hun.

Veterinæren forklarer at gresstrået ofte kan gå opp mot nesehulen, i stedet for videre ned mot magesekken. Hendelsen er ikke uvanlig, men det kan være vanskelig å få tak i gresstrået.

– I akkurat dette tilfellet var det et overraskende langt strå vi hentet ut. Vi forstår godt at det har vært ubehagelig.

Katten var i narkose under hele behandlingen.

Vil øke dyrevelferd med TikTok

Veterinæren forteller at de startet TikTok-kontoen for å bli mer synlige og kunne dele informasjon rundt yrket sitt til allmennheten.

Det har de også fått muligheten til, ettersom flere stiller spørsmål om yrket og behandlinger i kommentarfeltet. Det tror hun kan komme dyrene til gode:

– Vi opplever at folk trenger mer kunnskap om hva vi gjør på veterinærklinikken – både hvordan og hvorfor. Vi har stor tro på at et kunnskapsløft generelt vil gi økt forståelse, og dermed vil øke dyrevelferd generelt, sier Stie-Welsh.

Ettersom det er vanlig at dyr setter fremmedlegemer fast i halsen, har flere TikTok-brukere spurt hva man bør se etter dersom det skjer.

Stie-Welsh trekker frem flere ting man bør se etter hos dyret: Tap av appetitt, nedstemthet, hoste, brekninger, gul-grønn snue, blodig snue eller endret adferd.

– Selv om videoer og informasjon på TikTok-kontoen vår ikke nødvendigvis genererer flere besøk til akkurat vår klinikk, så håper vi at det kan være med å hjelpe folk til å oppsøke sin veterinær heller før enn senere. God dyrevelferd er viktig, understreker veterinæren.