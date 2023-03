Sjekk det spesielle fødselsmerket

SMILEFJES: Denne kalven ble født med et helt spesielt mønster i pelsen sin. Foto: Lardner Park

Man kan ikke la være å smile når man ser kalven «Happy».

Den er nemlig født med tre flekker i pelsen som danner formen til et stort smilefjes.

Aldri sett før

Kalven ble født på Bellbrook Holstein gård i Ripplebrook i Australia, hvor Megan og Barry Coster avler rundt 700 kalver i året.

Da «Happy» kom til verden, la de merke til at kalven hadde et helt spesielt merke i pelsen.

– Vi har sett noen med nummer syv eller hjerter på hodet, men vi har aldri sett noe som ligner et smilefjes før, sier Megan Coster til Australian Broadcasting Corporation (ABC) som omtalte saken først.

Første gangen hun så kalven, trodde hun nesten ikke at det var sant, og var sikker på at noen ansatte på gården tullet med dem.

Coster-paret skulle egentlig beholde kalven, men skjønte etter hvert at den hadde et større kall i livet enn å bo på en melkegård.

«Happy»-maskot

Ifølge Fox News ble kalven nylig kjøpt av Lardner Park for 10.000 dollar, som tilsvarer litt over 100.000 norske kroner. Pengene ble donert til et lokalt sykehus.

Lardner Park strekker seg over et stort område hvor det ofte arrangeres profesjonelle tilstelninger som blant annet festivaler, konserter og ridestevner.

«Happy» har ikke bare fått et nytt, stort hjem, men har også blitt parkens nye maskot.

– Happy har et herlig temperament, og er en veldig aktiv og oppmerksom kalv, sier administrerende direktør i Lardner Park, Craig Debnam, til Fox.

Ifølge Debnam virker det som «Happy» trives godt i sitt nye hjem, hvor det kommer flere gjester daglig for å hilse på.

– Med omtrent 40.000 til 50.000 gjester som kommer gjennom portene for å se «Happy» denne helgen, vet vi at «Happy» vil sette et smil på ansiktet til alle, sier han.