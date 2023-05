Simba Lee (5) skutt i halen – måtte amputere

Da hannkatten Simba Lee (5) ikke kom hjem en sen kveld i april, ble eieren Anita Karpfen fra Holmestrand bekymret.

Først i 11-tiden dagen etter dukket katten opp igjen, etter at Karpfen hadde ropt på ham – men med flere skader på halen.

– Jeg så med en gang at det var noe feil med katten, sier Karpfen til TV 2.

Det var Jarlsberg avis som først omtalte saken.

NB! Saken inneholder bilder av kattens skader.

Trolig skutt

Vanligvis pleier skogkatten Simba Lee å holde den pjuskete halen sin høyt i været, men da han kom hjem var det lav haleføring.

– Halen lå helt nede, og han var svært smertepreget, forteller katteeieren.

Da hun sjekket katten sin for å finne ut hva som var i veien, så hun flere skader på halen.

– Den første tanken var at han kan ha blitt mishandlet. Vi antar at han har blitt utsatt for vold med en softgun eller luftpistol. Han hadde tydelige skuddskader under halen, forteller hun.

SKADET: Halen til Simba Lee hadde fått flere skader på seg, og måtte fjernes. Foto: Privat

Eieren tok katten med til dyrlegen samme dag, og den har vært der flere ganger siden for behandling.

På grunn av alle skadene måtte Simba Lee amputere hele halen sin.

– Nå er det bare en liten stump igjen, sier Karpfen.

SKOGKATT: Simba Lee er av rasen norsk skogskatt. Her er han sammen med samboeren til Anita Karpfen. Foto: Privat

Skal levere politianmeldelse

Skogkatten får fortsatt behandling, og nå pleies sårene som væsker etter amputasjonen.

Simba Lee virker ikke smertepreget lenger, men har begynt å reagere på høye lyder i etterkant av hendelsen.

Til nå har Simba Lee vært inne, men etter hvert som sårene gror skal han få gå ute igjen.

– Jeg er litt redd for å slippe den ut igjen, men etter hvert må den få lov til det.

Katteeieren har nylig fylt ut flere skjema og skal levere en anmeldelse til politiet onsdag.

– Grov vold

Etterforsker for dyrekrimgruppa i Sør-Øst politidistrikt, Kari Nærum, forteller at de har hatt noen tilfeller hvor folk har skutt mot katter.

– Det er grov vold mot dyr, og det ser vi alvorlig på, sier Nærum til TV 2.



MÅTTE TIL DYRLEGE: Simba Lee måtte til dyrlegen flere ganger før halen ble amputert, og katten går fortsatt til behandling. Katten fikk blant annet koldbrann og nekrose i halen som følge av skadene. Foto: Privat

Hun forklarer at det ikke er alle forhold som blir anmeldt, men at de likevel ofte får høre om dem.

– Vi oppfordrer folk til å anmelde slike forhold. Per i dag har vi ikke kommet i mål og funnet gjerningspersonene i de tilfellene. Vi er derfor avhengig av tips fra publikum og vitner, forteller hun.

Elena Regine Moldal er europeisk spesialist i kirurgi og førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolen, Dyresykehuset for smådyr.

Hun forteller at det ikke er uvanlig at de også oppdager luftgeværkuler tilfeldig ved røntgenbilder for andre behandlinger.

– Det er også beskrevet både alvorlig skade og død fordi noen skyter på katter med luftgevær eller kraftigere skyts. Det er ikke utenkelig at mange gjør dette med vilje, sier Moldal til TV 2.

GJORT MED VILJE: Elena Regine Moldal ved Veterinærhøgskolen forteller at noen skader katter fordi de er irritert på dem. Foto: Veterinærhøgskolen NMBU

Spesialisten forklarer at noen kan irritere seg over katter som går løse, slåss eller gjør fra seg i blomsterbedet.

– Det er uansett uhørt å gjøre noe slik mot et forsvarsløst dyr, understreker hun.

Kan leve uten hale

Moldal sier at kattehalens viktigste funksjon er balanse. Den funker som en motvekt, og hjelper blant annet til med å snu katten i lufta slik at den lander på beina sine.

I tillegg er den viktig for kommunikasjon og til å orientere seg i omgivelsene der den er.

– Når det er sagt, er katter ekstremt tilpasningsdyktige og klarer med tiden å kompensere for tap av halefunksjonen. Jeg har sett mange eksempler på katter med amputert hale som klatrer i trær, og fanger bytte som før, sier Moldal og legger til:

– Sannsynligvis klarer de også å kommunisere med egen art og andre arter på andre måter enn med halen.