«Sex and the City»-skjørt kostet 50 kroner – solgt for svimlende sum

TUTU-SKJØRT: Dette skjørtet ble solgt på auksjon for flere hundre tusen kroner. Foto: ©New Line Cinema/Courtesy Everett Collection

Flere ikoniske klesplagg dro inn høye bud under en auksjon i USA denne uken.

Torsdag hadde Julien's Auctions en stor auksjon i USA med kjente plagg fra ikoniske kvinner innen mote.

Der var det spesielt to plagg som skilte seg ekstra ut.

Det skriver Sky News og InStyle.

Ikonisk plagg

Flere av klesplaggene fra auksjonen har tidligere blitt brukt av blant annet TV-personlighet og forretningskvinne Kim Kardashian, artisten Cher, skuespiller Angelina Jolie og Chihuahua-hunden i filmen «Legally Blonde».

Det var likevel ikke disse plaggene som gikk for høyest pris.

Det var nemlig et tutu-skjørt som skuespiller Sarah Jessica Parker brukte i serien «Sex and the City», og en cocktailkjole brukt av prinsesse Diana.

Tutu-skjørtet ble fort synonymt med den amerikanske TV-serien og hovedpersonen Carrie Bradshaw, som ble spilt av Parker.

Den mest kjente scenen der karakteren har det på, er i introen til «Sex and the City» hvor en buss spruter vann på henne når den kjører forbi i New Yorks gater.

AUKSJON: Det var stor interesse for «Sex and the City»-skjørtet under auksjonen. Foto: Skjermdump Julien's Auction

Klesplagget dukket også opp i «Sex and the City»-filmen, der karakteren Carrie rydder i skapet sitt og ser på sine gamle antrekk.

Skjørtet var estimert til en pris fra 8000 til 12.000 dollar, men det høyeste budet landet på 52.000 dollar.

Det tilsvarer rundt 544.000 norske kroner.

Bud på flere millioner

Ifølge Sky News er tutu-skjørtet er en av fem originaler som ble brukt til TV-serien, og skuespiller Parker eier fortsatt ett av dem.

Selv om skjørtet er ikonisk, kostet det likevel bare en 50-lapp da det ble kjøpt i Manhattan første gang av seriens kostymedesigner, Patricia Field.

Det klesplagget som gikk for den høyeste summen under auksjonen til Julien's Auctions, var en kjole brukt av selveste prinsesse Diana.

PRINSESSEKJOLE: Denne kjolen har prinsesse Diana tidligere brukt under et privat arrangement. Foto: Skjermdump Julien's Auction

Kjolen er av svart fløyel, med bare skulder og hvite striper i topp og bunn. Plagget er designet av Catherine Walker, og prinsesse Diana skal ha brukt kjolen til et privat arrangement.

Walker var en av Dianas mest populære designere, ifølge InStyle.

Julien's Auctions estimerte kjolen til en pris på 100.000-200.000 dollar, men det høyeste budet som kom inn var på 325.000 dollar.

Det tilsvarer over 3,4 millioner norske kroner.

Dette er ikke første gang Julien's har auksjonert bort kjolene til prinsesse Diana. I fjor ble en kjole Diana brukte under en tur til Firenze i Italia solgt for hele 1,1 millioner dollar. Noe som tilsvarer over 11 millioner norske kroner.