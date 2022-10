Ser du hva som skjuler seg her?

– Jeg håper at kjøperne tør å by, og at de ikke tror den er hjemsøkt, sier sjef i Solgt.no, Jan Oftedal.

Halloween er rett rundt hjørnet, og det kan man merke dersom man gjør et Finn-søk etter en leilighet på Majorstuen.

Det trente øye vil nok da legge merke til en mørk skikkelse som dukker opp på flere av bildene i en av annonsene.

Driftsjef og medgründer i Solgt.no, Jan Oftedal, forteller at folk ofte opplever eiendomsbransjen som litt firkantet – derfor ville de piffe opp annonsebildene:

– Alle liker å ha det gøy. Det gjør vi også, sier han til TV 2.

Hjemsøkt?

I annonsen dukker det nemlig opp et spøkelse i flere av bildene av den ellers stilrene leiligheten.

Oftedal forteller at de valgte et spøkelse ettersom det snart er Halloween.

SPØKELSE: På flere av bildene ser man tydelig spøkelset, mens på andre bilder er den mer gjemt. Foto: Monika Jasinska

– Vi tenkte at spøkelset som er kledd i svart skulle blende litt inn i interiøret. Dersom du ser grundig står han ofte inntil noe som er svart, slik at det ikke blir for synlig, sier gründeren.

Solgt.no ønsket å få ekstra oppmerksomhet i et ellers tøft boligmarked, men understreker at hovedmotivasjonen var å ha det gøy og tulle litt.

Oftedal håper likevel at den Halloween-inspirerte annonsen ikke vil skremme bort folk:

– Jeg håper at kjøperne tør å by på leiligheten, og at de ikke tror at den er hjemsøkt fordi det er et spøkelse med, ler han.

Positiv respons

Solgt.no har ikke gjort lignende sprell i annonsene deres før, men annonsen har skapt interesse i sosiale medier de siste dagene:

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, forteller Oftedal og legger til:

– Jeg er overrasket over den positive responsen.

Bildene har blitt delt på blant annet Instagram og Twitter, der flere har kommentert med latter-emojis.

En skriver også på Twitter:

«Haha, elsker denne!»

Andre kommenterer at de synes bildene er kule, og skryter av påfunnet:

«Artig annonse,» skriver en annen.

Dette er ikke første gang at man velger å gjøre litt ekstra ut av en boligannonse.

I en noe spesiell videoannonse for en bolig i Sydney danset et par seg gjennom de forskjellige rommene for å vise frem boligen.

I en boligannonse fra Danmark dukket det opp en hånd fra sengen på et av soveromsbildene. Da var det barnebarnet til selgerne som ville ha det gøy, og gjemme seg på ett av bildene.

En boligannonse fra USA var også inspirert av Halloween, hvor skurken Michael Myers, kjent fra «Halloween»-filmene, dukket opp på flere bilder.