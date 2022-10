Savnet kvinne funnet i magen på pytonslange

En indonesisk kvinne ble utsatt for et drap utenom det vanlige.

PYTONSLANGE: En svær pytonslange er ikke et uvanlig syn i Indonesia. Denne pytonslangen, på ni meter, ble funnet nær en landsby i Kampar, Indonesia, i fjor. Foto: WAHYUDI / AFP

En 54 år gammel kvinne dro på jobb i Sumatra i Indonesia søndag, men hun kom aldri hjem igjen etter arbeidstid.

Ektemannen fryktet at noe hadde skjedd, og meldte henne derfor savnet.

Senere samme kveld gikk mannen ut for å lete etter sin kone, da kom han plutselig over noen av eiendelene hennes.

Syv meter lang slange

Ifølge The Guardian fant ektemannen kvinnens sandaler, hodeskjerf, jakke og verktøy fra jobben – men kona var ikke å se noe sted.

Han ba derfor flere lokale om å hjelp til å lete, og det var da noen fikk øye på en pytonslange i nærheten.

Et sikkerhetsteam og beboerne mistenkte at den syv meter lange pytonslangen kunne ha fulgt etter kvinnen, ettersom de fant den rett ved jobben hennes.

Så fikk de seg et sjokk:

– Etter at vi fanget ham, fant vi offerets kropp i slangens mage, sa den lokale politisjefen, AKP S. Harefa, til pressen.

Kvinnen hadde blitt slukt hel av slangen, og var død da de fant henne i magen.

Uvanlig å spise mennesker

The Guardian skriver at det ikke er vanlig at mennesker slukes hele av pytonslanger.

Vanligvis dreper pytonslangene ved å krølle seg rundt byttet, og de spiser mindre dyr som de svelger hele.

Mennesker blir likevel ofte utsatt av slangebitt, og hvert år er det cirka 5,4 millioner tilfeller av slangebitt.

Rundt 1,8 og 2,7 millioner av dem fører til forgiftning.

Til tross for at det ikke er vanlig at mennesker blir spist hele av pytonslanger, ble en kvinne funnet i en svær pytonslange på øya Muna i 2018.

Hun bodde like ved en klippe hvor slangen holdt til i huler, og hadde også blitt svelget hel av slangen.

En bonde ble også drept og svelget at en pytonslange i 2017 på øya Sulawesi i Indonesia.