Savnet hund meldte seg selv inn til politiet

Steve Harper (68) var på tur med hundene sine Rosie og Laser da det gikk galt.

Like ved en park i Loughborough i England ble det sendt opp fyrverkeri, og hunden Rosie ble skremt og løp av gårde.

Harper klarte ikke finne igjen sin border collie etter at den forsvant, men så skjedde det utrolige.

– Stolt

Etter å ha lett en stund gikk mannen hjem igjen til sin kone, Julie Harper (61), for å fortelle hva som hadde skjedd.

Ifølge BBC skal mannen ha vært preget av å ha mistet den ene hunden sin, og kona mente at han virket opprørt etter hendelsen.

Så ringte telefonen deres.

Det var en politimann fra politistasjonen i Loughborough som ringte – de hadde funnet Rosie. Eller rettere sagt: Rosie hadde selv søkt hjelp fra politiet etter at hun ble skremt.

En overvåkningsvideo fra politistasjonen viser Rosie som selv rusler inn til politiet etter at hun forsvant. I videoen kan man også se at den ti år gamle hunden legger seg fint ned på venterommet.

– Jeg var så glad for at hun var trygg, og så stolt av henne for at hun var flink nok til å finne veien til politistasjonen, forteller Julie til BBC.

Ruslet inn på stasjonen

Leicestershire politiet delte historien om den lokale politistasjonen i Loughborough og Rosie på sin Facebook-profil.

Under kan du se klippet fra overvåkningskameraet som viser Rosie som kommer inn på stasjonen.

– Gjengen på Loughborough politistasjon fikk en ny lodden venn forrige uke etter at en tapt hund ruslet inn på stasjonen, skriver de på Facebook.

Politiet forteller at de ga henne vann før de så sjekket telefonnummeret til eierne på ID-brikken hennes.

Videre skryter de av Rosie for å ha kommet til politistasjonen etter at hun kom bort fra eieren sin:

– For en nydelig, flink hund.

Rosie er nå gjenforent med sine eiere, som er glad for at hun var i god behold hele tiden.

Får skryt

Både politiet og hunden Rosie får skryt i sosiale medier etter at hendelsen ble delt.

«Flinke Rosie! Dersom du har gått deg vill bør du alltid finne en politimann,» skriver en på Facebook.

Noen skriver også at Rosie både er smart og høflig som la seg ned på venterommet for å vente på sin tur.

«For en vakker og smart jente. Glad du er hjemme, Rosie! Tusen takk Loughborough-politiet,» skriver en på sosiale medier.

«Hun forstår tydeligvis «fremmedfare-regelen» og satte kursen mot politiet for å få hjelp. Godt gjort, Rosie,» skriver en annen.