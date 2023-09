Saueflokk spiste 100 kilo cannabis

SULTNE: En saueflokk i Hellas var så sultne at de kastet seg over flere cannabisplanter. Dette er ikke sauene som er omtalt i saken. Foto: Andie Alpion / Colourbox

Sauene var desperate etter ferskt gress da de invaderte et drivhus fylt med cannabis.

En gresk gjeter merket plutselig at saueflokken hans oppførte seg litt «mææ-æ-rkelig», men han visste ikke helt hva som feilte dem.

Det viste seg at sauene hadde spist over 100 kilogram cannabis fra et drivhus i Hellas.

Det skriver Sky News.

Lette etter mat

Den siste tiden har Hellas vært preget av både hetebølger, skogbranner og oversvømmelse som følge av stormen «Daniel».

Det har ført til at både byer og beiter har blitt oversvømt, og flere har måttet bli hentet ut fra hjemmene sine.

Den omtalte saueflokken holdt vanligvis til i Thessaly sentralt i Hellas, men dro videre sørover til Almyros for å lete etter ferskt gress.

Mens de lette desperat etter mat, endte flokken til slutt opp med å invadere et drivhus som produserte medisinsk cannabis.

OVERSVØMMELSE: Slik så Megala Kalyvia ut etter stormen «Daniel» herjet i Hellas. Foto: GIANNIS FLOULIS/Reuter

– Spiste det som var igjen

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, uttalte eieren av drivhuset om hendelsen, ifølge Sky News.

Eieren forteller at det først kom en hetebølge og ødela produksjonen deres, like etter kom flommen og skapte større ødeleggelser.

– Og nå dette. Flokken gikk inn i drivhuset og spiste det som var igjen.

Sauene skal bare ha fått med seg det som var igjen av produksjonen i drivhuset.

Den greske statsministeren, Kyriakos Mitsotakis, hevder at Hellas står overfor store utfordringer på grunn av klimaendringer, og vil innføre flere hjelpetiltak for dem som er berørt av naturkatastrofene.