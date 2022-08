Satte ny bisarr rekord i et gresskar

Lørdag satte Duane Hansen fra Nebraska ny verdensrekord da han padlet over 60 kilometer ned en elv i et gresskar som han hadde hult ut.

Mannen har som hobby å dyrke store grønnsaker, og har selv dyrket frem det store gresskaret på rundt 360 kilogram som han satt i.

Saken ble først omtalt på byen Bellevue sin Facebook-side.

Se video av rekordforsøket øverst i artikkelen.

– Knærne gjør vondt

«BERTA»: Gresskarbåten «Berta» er oppkalt etter hushjelpen i TV-serien «Two and a Half Men» med samme navn. Foto: Reuters / Phil Davidson

Hansen startet reisen sin rundt halv åtte på morgenen, og hadde lagt bak seg over 60 kilometer i gresskarbåten rett etter halv syv på kvelden.

Rekordforsøket ble gjennomført i Missouri-elven som ligger i Nebraska. Hansens kone, familie og venner fulgte tett på 60-åringen for å bistå med hjelp og dokumentere rekorden.

The Guardian skriver at Hansen valgte å kalle gresskarbåten for «Berta», og at det ikke var lett å seile i elleve timer i gresskaret.

– Jeg seilte 61 kilometer ned elven uten å stå oppreist i gresskaret, og knærne mine gjør fortsatt vondt, forteller han i en video postet av Reuters og legger til:

– Dersom noen slår min rekord, skal jeg bøye meg for dem, fordi de er tøffe.

Padler ga han idéen

På reisen kolliderte han med en sandbanke og en stein, i tillegg til at det kom kraftig regn og ble kaldt etter hvert.

Men gresskaret og Hansen selv tålte utfordringene og padlet videre.

SELVDYRKET: Duane Hansen har som hobby å dyrke store grønnsaker, og har dyrket det store gresskaret han brukte i rekordforsøket selv. Foto: Reuters / Phil Davidson

Hansen kom på idéen om rekordforsøket da han besøkte Ohio og så en annen padler som prøvde å sette samme rekord.

For det finnes faktisk en tidligere rekord for «lengste reise med gresskarbåt». Før Nebraska-mannen tok den nye rekorden lørdag, var den gamle på rett rundt 41 kilometer.

Guinness World Records har ikke validert resultatet til Hansen enda, men bekreftet til Washington Post at den ville slå nåværende rekord.

Det er Rick Swenson som har den tidligere rekorden for reise med gresskarbåt, som han satte i 2016.