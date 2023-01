Sam Smith svarer på pornokritikken

For kort tid siden slapp artist Sam Smith (30) musikkvideoen til sin nye låt «I'm not here to make friends».

Innholdet i musikkvideoen blir nå heftig diskutert i sosiale medier, hvor sangeren får kritikk for pornografisk innhold.

Det melder blant annet News.com.au og Daily Mail.

«Røff pornografi»

I musikkvideoen er Smith kledd opp i korsett og brysttape, mens flere av danserne også er utfordrende kledd i lær og lite klær. Det er også flere scener med intim og sexy dans i videoen.

Da journalist Alex Phillips gjestet ITVs Good Morning Britain, kritiserte hun musikkvideoen for å være usunn, og hevdet at videoen inneholdt «ekstremt røff pornografi».

Under kan du se deler av musikkvideoen som Sam Smith selv har postet på Instagram:

– Poenget er at tenåringer og unge mennesker er publikummet som ser på disse tingene, og det kommer ikke med sensur. De er fullt tilgjengelige på Youtube og TikTok, uttalte Phillips i Good Morning Britain.

Hun forteller videre at vi lever i en tid hvor porno er i ferd med å bli normalisert, og det finnes overalt – blant annet i musikkvideoer, reklame og i WhatsApp-grupper.

Journalisten tror ikke det er tilfeldig at samtidig som pornografien blir mer tilgjengelig, rapporteres det også om flere seksuelle overgrep og brudd i forhold.

Ikke første gang

I det samme programmet viser radioprogramleder Shivani Dave sin støtte til Sam Smith.

Dave understreker at musikkvideoen ikke har noe med andre folks oppførsel i chat-applikasjoner å gjøre, og sier at Smith ikke har gjort noe som fører til seksuelle overgrep.

Radioverten trekker frem flere andre artister som også har laget lignende musikkvideoer, og nevner blant annet Madonna, Miley Cyrus og Nicki Minaj.

– Forskjellen er at Sam Smith ble født som hankjønn, og vi er ikke vant til å se dem danse rundt i undertøy og korsetter.

Sam Smith ble født som en gutt, men er i dag ikke-binær og definerer seg hverken som mann eller kvinne.

Smith svarer på kritikken

Kritikken rundt musikkvideoen har engasjert på sosiale medier.

«Dette er vulgært. Sam Smith har en flott stemme, men denne videoen er støtende. Jeg ønsker absolutt ikke at barna mine skal se den,» skriver en på Twitter.

Flere påpeker at Smith har mange unge fans, og at musikkvideoen ikke er passende for den aldersgruppen. Andre mener også at videoen burde fjernes.

Andre mener at hysteriet rundt musikkvideoens innhold er blåst opp:

«Dette er ikke noe nytt. En storm i en tekopp,» skriver en på Twitter.

Nylig var Sam Smith gjest hos The Graham Norton Show på BBC og kommenterte pornokritikken.

Først lo artisten av en morsom medieoverskrift som dukket opp i forbindelse med video-kritikken: «Sam Smith skremmer OAPs».

OAP står for «old age pensioner», og vil si en eldre person som er gammel nok til å motta pensjon.

Artisten er ikke enig i kritikken som har kommet, men tar det hele med en klype salt.

– Det skjedde ikke noe rart, folkens. Det var ikke rart, ler Smith.