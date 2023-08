Så ofte bør du vaske bikinien

Sommerferien er på hell, og de fleste av oss har nok brukt badetøyet mye.

Noen er kanskje lei av regnværet i Norge, og har booket seg en sydenferie til varmere badetemperaturer på sensommeren.

Badetøy kan være kostbart og krever vedlikehold for at de skal vare år etter år.

Så hvor ofte bør man egentlig vaske badetøyet for at det skal vare lengst mulig? Er det også andre grunner til at man bør vaske badetøyet sitt? Vi har tatt en prat med ekspertene om nettopp det.

Basseng versus sjø

Lege og gründer av Dr. Dropin, Daniel Sørli, forteller at badetøy ofte er laget av kunstige stoffer for at de skal beholde passformen når det er vått og for å tørke kjapt.

Han sier at det ikke nødvendigvis er en eksakt fasit på hvor ofte en bikini eller badebukse bør vaskes, men at sunn fornuft gir en god pekepinn.

– Om man har badet i et offentlig badebasseng der mange andre mennesker også bader, ville jeg nok foretrukket å vaske badetøyet etter den bruken, sier Sørli og forklarer:

– Det er ganske mye urin og tarmbakterier i slike basseng, og det er derfor mange klorer, renser og måler vannkvalitet jevnlig slike steder.

Dersom man bader i sjøen, eller en stor innsjø, sier legen at man kan bruke badetøyet så mange ganger man vil.

Det er likevel to grunner som kan være avgjørende for å vaske badetøyet etter en dukkert i sjøen eller en innsjø:

– Synlige flekker eller sur lukt.

Sørli forteller at den sure lukten kan komme av bakterieoppvekst i plagget, som urea og melkesyre. Badetøy av kunstig stoff er ekstra utsatt for oppvekst av bakterier som lager den sure lukten, i motsetning til for eksempel ull.

ANBEFALER: Ifølge lege Daniel Sørli bør man vaske badetøyet sitt etter en dukkert i offentlige basseng. Foto: Gry Traaen

– Av den grunn tilsetter man gjerne de syntetiske stoffene midler som skal hindre bakterievekst og sur lukt. Men etter hvert vaskes disse stoffene ut, og man får da kjappere oppvekst av bakterier, forteller han.

Pakk flere bikinier

Dersom man oppdager at bikinien bruker lang tid på å tørke, og begynner å lukte surt fortere, er det et triks man kan gjøre:

– Et tips kan være å legge badetøyet i eddik over natten, med fem deler vann og én del eddik, før man vasker det i maskin. Eventuelt kan man vaske det i maskin med natron, forklarer Sørli.

Han ber deg likevel om å være obs på én spesiell ting:

– Ikke bruk eddik og blekemiddel sammen, da får man klorgass som er veldig giftig, understreker han.

Sørli tror mange kan glemme å vaske badetøyet sitt, og at flere tenker at det er rent så lenge det har vært vått – det stemmer ikke.

Ifølge legen kan det også være fint å ta med flere bikinier eller badebukser under badeturen slik at man kan bytte etter man har badet. Da får det brukte badetøyet tørket skikkelig.

Når det gjelder et brukt strandhåndkle, gjelder de samme «reglene» som badetøy.

Andre ferieplagg som solhatt, caps og tøysko kan også vaskes, men man bør ikke ha for høy temperatur i maskinen, da kan de gå i stykker.

– Unngå å tørke i solen

Professor i klær og bærekraft Ingun Grimstad Klepp, ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet, forteller at blant annet tekstilfiber og fargestoffer kan avgjøre hvor mye badetøyet ditt tåler.

Badetøy kan ofte være en blanding av naturlig og syntetisk materiale, som for eksempel bomull med elastan. Man bør derfor sjekke hva produsenten selv mener om stell og bruk.

Men det er også andre faktorer som spiller inn:

FLERE FAKTORER: Professor i klær og bærekraft Ingun Grimstad Klepp sier at det er flere faktorer som påvirker varigheten til et badetøy – blant annet sol, klor og salt. Foto: Sonja Balci/OsloMet

– Både sol og klor har en blekende virkning. Det er derfor helt generelt best å minimere påvirkningen fra slike blekemidler, sier Grimstad Klepp og legger til:

– Dette kan du gjøre ved å skylle badedrakten etter bruk i klorvann, og ved å ikke tørke i solen, eller i det minste ikke la badetøy henge i solen når det faktisk er tørt.

Hun forklarer at salt kan slite på enkelte tekstiler, og at det kan være lurt å skylle salt ut av tekstilene.

Saltet tiltrekker seg vann, og kan bidra til at badetøyet lett blir vått.

– Polyamid, også kalt nylon, er følsom for sollys, mens polyester derimot tåler det meste. Elastan er en mer følsom fiber, og oftest den som det må tas hensyn til. Den tåler for eksempel ikke høy varme, sier professoren.

Hun forteller at det kan være lurt å ha badetøyet i en vaskepose dersom man skal vaske den i vaskemaskinen. Da unngår man å skade plagget – eller andre plagg i samme vask.

– Ikke vri opp som en klut, og ikke bruk tørketrommel – og som for alle syntetiske fiber bør man ikke bruke skyllemiddel, sier Grimstad Klepp.

Det kan også være lurt å passe på bruken av solkrem, ettersom den inneholder fett og kjemikalier som kan sette flekker på klær. Det kan fjernes med flekkfjerning, men det beste er å unngå å få solkrem på klærne.