Sa hun var i korona-isolasjon – drepte og begravde kjæresten i hagen

Kvinnen brukte kjærestens telefon etter drapet, for at andre skulle tro at han fortsatt var i live.

En 49 år gammel kvinne fra England ble arrestert da politiet fant kroppen til kjæresten hennes begravd i hagen bak huset deres.

Under rettssaken i Northampton Crown Court kommer det frem at kvinnen selv skal ha drept og begravd kjæresten sin (42).

Kvinnen nekter for å ha gjennomført drapet, men en notatbok fra hennes hjem har vært sentral i den pågående rettssaken.

Det melder flere aviser, blant annet The Independent.

Sa hun hadde korona

Den 49 år gamle kvinnen hadde lenge fryktet at kjæresten hennes var utro mot henne igjen, og hadde skrevet i en notatbok at hun hadde bestemt seg for å drepe ham.

I retten fortalte aktor Steven Perian KC at notatboken også inneholdt påstander om at kjæresten hadde spyttet på kvinnen, behandlet henne dårlig og truet henne under sex.

I stedet for å forlate mannen, planla hun hvordan hun skulle drepe ham. Og for å gjennomføre drapet, måtte hun lyve til arbeidsplassen sin.

Kvinnen fortalte derfor sjefen at hun hadde fått korona, og måtte isolere seg.

Da hun kom tilbake på jobb igjen, fortalte 49-åringen at kjæresten hadde forlatt henne for en annen kvinne.

Hun brukte også kjærestens telefon etter drapet for å sende meldinger til venner og arbeidskolleger, for å late som han fortsatt var i live.

Da kvinnen var fraværende fra jobb igjen, ble politiet kontaktet av et bekymret familiemedlem. Politiet fant 49-åringen i en hytte hvor hun hadde flere overfladiske sår, sammen med noe som så ut som et selvmordsbrev.

Detaljerte notater

Da kvinnen ble ført til et lokalt sykehus, og varetektsfengslet i henhold til psykisk helsevernlov, fant politiet notatboken.

Her sto det i detalj hvordan hun hadde planlagt å drepe noen, uten at hun nevnte noe navn.

I retten ble det lest opp flere deler av boken hvor kvinnen beskriver hvordan hun gjemte drapsvåpenet i nattbordskuffen mens kjæresten dusjet.

Hun skal også ha tvunget kjæresten til å bruke øyemaske før hun drepte ham i sengen deres.

Politiet fant en madrass med blod på i kjelleren til paret, og en blodflekk på sengerammen i soverommet.

Den delvis mumifiserte kroppen til kjæresten ble funnet i hagen i mars i fjor – fire og en halv måned etter at han sist ble sett på et jobbmøte.

Rettssaken pågår fortsatt i Northampton Crown Court.