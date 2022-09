Rystet verden i 32 år: – Dingoen spiste babyen min!

Disse ordene har i over tre tiår vært svært kjent i Australia, og store deler av verden. Historien bak er både grufull og sjokkerende, og har inspirert alt fra komiserier, musikktekster og spillefilmer i årene som har gått siden nettopp; en dingo spiste en baby.

Campingtur med baby

I august 1980 skulle den lille australske familien Chamberlain tilbringe noen netter på det som skulle bli datteren Azarias (9 uker) aller første, og siste, campingtur i livet.

Azaria Chamberlain var bare ni uker gammel da foreldrene, Lindy og Michael, tok henne med til den australske villmarken på et populært sted, der mange friluftsglade folk pleide å slå opp telt og tilbringe varme dager og netter under stjernehimmelen.

Parets to andre barn, Aidan (6) og Reagan (4), var også med på turen.

LYKKELIG: Lindy og Michael Chamberlain tok med seg sine tre barn til et populært tursted, for det som skulle bli en idyllisk tur sammen. Foto: Stringer

Populært tursted

Stedet de hadde valgt for teltturen, var også et populært sted for de australske villhundene, kjent som dingoer. Hundene hadde svært god plass til å løpe rundt i den frie naturen, stort sett uforstyrret av mennesker.

Den australske faunaen byr som kjent på en litt annen nærkontakt med ville, og ofte farlige dyr, enn hva man er vant med i andre deler av verden.

Men dette stoppet ikke Lindy og Michael, som så fram til turen med den nybakte datteren, og de to andre barna. De hadde kost seg på et felles grillområde nær teltene som var satt opp, og sammen med andre campere slo de seg til ro for natten.

Ropte etter hjelp

Marerittet som skulle følge henne i 32 år startet med Lindys fortvilte rop om hjelp da datteren forsvant i gapet på en dingo. Oppmerksomheten fra de andre camperne rettet seg umiddelbart mot familiens telt, der en hysterisk Lindy ropte og skrek.

I vill fortvilelse og panikk skal hun ifølge en rekke medier, som fulgte saken tett i tiden etter, ha ropt ut sin fortvilelse: «Å, herregud! En dingo spiste babyen min!».

Politiet mistenker Lindy

Michael og Lindy fikk støtte fra de andre campingturistene, lokale parkvoktere og lokalkjente, som alle mente at det med all sannsynlighet hadde vært en dingo som hadde tatt datteren.

Flere av de andre hadde observert de nærgående villhundene, som lot seg lokke av brødbiter de fikk kastet til seg.

Myndighetene på sin side, var ikke like sikre på at det ikke stod en alvorlig kriminell handling bak lille Azarias forsvinning.

Storstilt leteaksjon

Politiet, som ankom stedet etter kort tid, fant blodspor på et teppe inne i familiens telt. Flere hundre frivillige ble raskt mobilisert til å gå manngard på leting etter jenta. Det ble funnet en rekke spor etter villhunder, men blodsporene forsvant etter hvert som avstanden til teltplassen økte.

OVERLEVDE: 13 måneder gamle Kasey Rowles overlevde et dingo-angrep i 1982. De vettskremte foreldrene så datteren forsvinne i gapet til en dingo, men reddet henne. Foto: AP Photo/Matt Munro-News Ltd

Til tross for grundige søk etter den lille babyen, ble det aldri funnet levninger etter henne. Men en uke etter at hun forsvant, ble jentas sparkebukse funnet omtrent fire kilometer fra stedet hun forsvant. Drakten var blodig i området rundt halsen.

Etterforskningen førte til slutt fram til at politiet mente de hadde tilstrekkelig grunn til å sikte Lindy for drapet på datteren.

Grusomme beskyldninger

Politiet mente Lindy hadde drept datteren ved å skjære over strupen hennes i forsetet i familiens bil. Hun skal så ha gjemt liket i en stor kamerakasse, som hun skal ha hatt med seg i teltet.

I rettssaken mot Lindy hevdet etterforskerne at hun med fullt overlegg skal ha planlagt drapet, og at hennes rop om hjelp og fortvilelse hadde vært godt skuespill. De mente hun hadde planlagt drapet og at hun hadde kvittet seg med liket.

Forsvarerne til Lindy mente det var en fullstendig urimelig påstand, og stevnet en rekke vitner i saken for å få Lindy frikjent.

Ble ikke trodd

Til tross for flere øyevitneobservasjoner av dingoer i området, og solide karaktervitner som alle hevdet at Lindy var ute av stand til å skade sine egne barn, nådde ikke forsvarerne fram med sitt harde arbeid for å få Lindy frikjent.

SKUMMEL: En sulten dingo avbildet i Australias villmark. Foto: AP Photo/News Ltd

En dingo-ekspert, som i over et tiår hadde forsket på dingoers atferd, fortalte retten med stor overbevisning om hvordan villdyrene var i stand til å opptre i jakten etter mat. De sylskarpe tennene ville lett klare å ta livet av en forsvarsløs baby.

Han viste også en video der en dingo klarte å pakke ut et kjøttstykke fra en innpakning, uten å skade selve innpakningen – noe som skulle forklare at dingoene var i stand til å ha drept Azaria, og samtidig ha etterlatt sparkedressen hun hadde på seg.

Blir dømt

En sønderknust Lindy bønnfalte om å bli trodd, men en jury bestående av tre kvinner og ni menn, fant henne skyldig i drapet på datteren. Den 29. oktober 1982, nesten to år etter at datteren forsvant, ble Lindy dømt til livsvarig fengsel for drapet.

I RETTEN: Lindy Chamberlain fikk ødelagt livet da datteren ble drept av en dingo. Først 32 år etter fikk hun rettferdighet. Foto: AP Photo

Ektemannen Michael ble dømt til 18 måneders betinget fengselsstraff for medvirkning til drapet, og for å ha hjulpet kona med å skjule den angivelige forbrytelsen.

Lindy anket dommen på stedet, og var igjennom flere forsøk på å få saken sin gjenopptatt. Søknadene hennes ble avslått både i 1983 og 1984.

Sonet i flere år

Saken skapte furore i Australia. Mange mente det hele var et absurd og uforståelig justismord. Andre mente hun var en kaldblodig barnemorder, og at hun fortjente straffen hun fikk.

Tusenvis av mediesaker ble skrevet om Lindy Chamberlains skjebne, og debatten rundt fengselsstraffen fortsatte i hele tre år etter at hun ble dømt.

FURORE: Det skapte enormt med oppstyr i Australia da Azaria Chamberlain forsvant. Publikum var delte i meningene om det var Lindy som stod bak dødsfallet, eller en dingo. Foto: AP Photo

I en meningsmåling utført av et av de største mediehusene i Australia, mente 52 prosent av de spurte at hun var skyldig. Samtidig ble det samlet inn over 100.000 underskrifter i en kampanje for å få henne løslatt.

Så fikk saken en overraskende vending.

Uheldig turist

I leteområdet der søket etter Azaria hadde pågått flere år tidligere, befant den britiske turisten David Brett seg på ferie.

Da han mistet fotfestet under en klatretur på kvelden, styrtet han tragisk nok i døden fra de bratte og steinharde klippene. På grunn av de ufremkommelige forholdene tok det letemannskapene hele åtte dager før liket hans ble funnet.

I området der han falt ned, var det en kjent sak at dingoer hadde hi, og mens letemannskapene lokaliserte og identifiserte det som var igjen av David Brett, gjorde de nok en sjokkerende oppdagelse.

I et dingo-hi fant de resten av klærne til Azaria Chamberlain, og saken tok en ny vending.

MISTET BROREN: Dylan Gage overlevde et dingoangrep, men mistet sin ni år gamle bror Clinton, som ble drept av en dingo i 2001. Foto: AP/News Ltd

Ble storfilm i Hollywood

Den bisarre historien kan vanskelig beskrives som annet enn en stor tragedie, men ettersom saken var enestående i sitt tilfelle den gangen, fikk den også mye oppmerksomhet fra australsk – og etter hvert internasjonale medier.

I 1998 hadde den utrolige historien inspirert og sjokkert såpass mange at den nådde veien til Hollywood. Selveste Meryl Streep portretterte Lindy Chamberlain, og Jurassic Park-legenden Sam Neil, spilte Michael. Filmen fikk navnet «A Cry In The Dark».

Frasen «A dingo ate my baby», ble også brukt av den enormt populære karakteren Elaine i kultserien Seinfeld, og i vampyrklassikeren «Buffy The Vampire Slayer», der bandet til en av karakterene heter «Dingoes Ate My Baby».

Løslates fra fengsel

Etter funnet av datterens klær ble Lindy Chamberlain umiddelbart løslatt fra fengsel, og saken ble erklært for gjenåpnet.

I september 1988 ble alle siktelser mot henne frafalt.

Til tross for at det aldri ble funnet noe lik eller levninger etter Azaria, ble saken stående som uoppklart. I 1995 ble Azarias dødsårsak klassifisert som «ukjent».

Lindy og Michael Chamberlain ble tilkjent 1,3 millioner australske dollar i erstatning for å urettmessig ha blitt fengslet for datterens dødsfall. En mager trøst for paret, som gjennom årene hadde opparbeidet seg svært store advokatutgifter.

Fortalte historien

Da filmen med Meryl Streep i hovedrollen hadde premiere, var Lindy og Michael æresgjester. Lindy uttalte til flere medier at «ingen kunne ha spilt henne bedre enn Meryl Streep».

Hun ga ut sin egen bok om den tragiske hendelsen i 1990, men det skulle gå ytterligere 12 år før en australsk dommer ga Lindy og Michael tilstrekkelig rettferdighet.

FRIKJENT: Lindy og Michael Chamberlain under lanseringen av Lindys bok. Paret levde 32 år med mistanke over seg, før de til slutt fikk rettferdighet av en australsk dommer. Foto: AP Photo/Russell McPhadran

Det VAR en dingo

I juni 2012 besluttet dommer Elizabeth Morris at den endelige konklusjonen på det 32 år gamle marerittet var over for Lindy og Michael.

«Jeg er kommet fram til at en villhund tok tak i Azaria og trakk henne ut av familiens telt. Det finnes klare beviser for at dingoer er i stand til å angripe og drepe små barn», het det i uttalelsen fra Morris.

Da hadde flere familier stått fram i mediene med historier om hvordan de farlige hundene hadde angrepet barna deres i den australske villmarken.

SØNDERKNUST: Ross Gage ved siden av båren til sin 9 år gamle sønn Clinton, som ble drept av en dingo i 2001. Året etter besluttet en australsk dommer at dingoer er farlige, og kan drepe mennesker. Foto: AP Photo/News Ltd

Lindy og Michael hadde på dette tidspunktet gått fra hverandre, men møtte pressen sammen, for å gi historien et verdig punktum.

– Vi er åpenbart svært lettet og glad for å ha nådd slutten på denne saken. Nå kan ikke Australia lenger si at dingoer ikke er farlige, sa Lindy og Michael Chamberlain.

Kilder: lindychamberlain.com, TheSun, Wikipedia, FamousTrials, WNYC.com, NTB,