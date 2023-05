Rykket ut til mystiske skrik – fikk seg en god latter

Forrige uke mottok politiet i Oklahoma en melding om noen som hadde hørt flere rop om hjelp.

To politibetjenter hastet seg avgårde til området hvor skrikene hadde blitt hørt, og begynte å gå mot lyden.

Da fikk de seg en overraskelse, melder NBC News.

Hjelp-rop

Enid Police Department publiserte en video fra en av betjentenes kroppskamera som viser hendelsen.

I videoen kan man høre flere rop, og en politimann som sier:

– Det høres ut som en person!

De skriver også på Facebook-siden sin at det hørtes ut som noen ropte «hjelp».

Politiet løp nærmere, men fikk seg en god latter da de skjønte at skrikene ikke kom fra en jomfru i nød.

Det var nemlig bare en sur geit som skrek.

Se videoen og hør skrikene under her:

Får ros

Etter å ha snakket med bonden på området, mellom all latteren, fikk de vite hvorfor geiten skrek.

Bonden forklarte at den hadde blitt skilt fra en av vennene sine på et inngjerdet område. Det var den ikke særlig glad for.

En av politimennene forklarte også at han først var usikker på om det var et dyr eller et menneske han hørte.

Etter en stund var han skråsikker på at ropene kom fra et menneske, selv om det viste seg å ikke stemme.

– Takk, mine herrer. Deres raske handlinger, selv om de til slutt ikke var nødvendige, er verdsatt av oss alle, skriver Enid Police Department om tjenestemennene på Facebook.