Rykket til brennende bil – ble møtt av surrealistisk syn

Lørdag fikk politiet i Grant County en melding om en trailer som sto i brann på motorveien i Indiana i USA.

Da en av politibetjentene ankom kjøretøyet, ble de møtt av et uventet syn. I den røykfylte tilhengeren var det både kameler og sebraer.

Det skriver AP News.

Eksotiske dyr

– Det er ikke noe vi ser hver dag, sier nestleder Brent Ressett i Grand County-politiet om det surrealistiske oppdraget.

Politibetjentene sjekket først at sjåføren hadde kommet seg ut, så satte de i gang en aksjon for å redde ut dyrene fra den røykfylte tilhengeren.

Til sammen hentet de ut fem sebraer, fire kameler og en miniatyrhest.

Dyrene ble plassert inn i gjerder for å unngå at de løp ut i veien mens brannen ble slukket.

SJELDENT SYN I INDIANA: Her passer politiet på en gjeng med sebraer, før de fikk satt opp gjerdene. Foto: Grant County Sheriff's Office/AP/NTB

Disse dyrene er et sjeldent syn langs veiene i Indiana, men det viste seg at de tilhørte Shrine Circus og var på vei til Fort Wayne for å ha forestillinger.

Grant County har delt flere bilder og videoer fra oppdraget på sin Facebook-profil, hvor man kan se at dyrene koser seg med gress mens brannen slukkes.

Innleggene har blitt delt av flere tusen på sosiale medier.

Hylles

Nå får politiet skryt på sosiale medier for å ha hjulpet sirkusdyrene og tatt hånd om dem.

«Takk for at dere reddet dem, politibetjenter! Det kunne vært mye verre. Gud velsigne dere alle,» skriver en på Facebook.



Noen forteller at de trodde det var en drøm da de hørte nyhetene om de eksotiske dyrene på motorveien.

BRANN: Det brant i tilhengeren hvor dyrene oppholdt seg. Alle dyrene kom fra hendelsen uten skader. Foto: Grant County Sheriff's Office/AP/NTB

Flere tror politibetjentene hadde sitt livs rareste oppdrag, og undrer seg på hvordan det var for dem etterpå:

«Jeg kan se for meg alle politibetjentene som vekker ektefellene sine når de kommer hjem og sier: Du vil ikke tro hvordan natten min var,» skriver en annen på Facebook.

En utstyrsfeil skal ha vært årsaken til at tilhengeren med dyrene i tok fyr, ifølge politiet. Lastebilen ble ødelagt som følge av brannskadene, men alle dyrene kom fra hendelsen i god behold.

To politibetjenter ble sendt til sykehus for behandling av røykinhalering, mens dyrene ble hentet av nye lastebiler og fraktet videre.