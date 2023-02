Roy-Terje ble syk av Teslaen sin: – Jeg spydde hele natten

For få uker siden merket Roy-Terje Rasmussen og familien fra Ålgård at det luktet rart i garasjen.

– Det luktet som råtne egg eller et dødt dyr. Jeg tenkte at det kanskje kunne være en død mus, og gikk for å sjekke, men fant ikke noe i fellene, sier Rasmussen til TV 2.

Lukten forsvant ikke, og etter hvert kjente de den også inne i huset. Rasmussen sjekket på ny, og da kjente han at den kraftige lukten kom fra bilen og sjekket nærmere rundt panseret.

– Jeg fikk trillet bilen ut av garasjen og gikk innendørs. Etter en time ble jeg veldig dårlig og kastet opp, forteller han.

Det var Gjesdalbuen som først omtalte saken.

Batteriet hadde tatt fyr

Vestlendingen kontaktet Tesla kundeservice for å bestille service, men var fortsatt i svært dårlig form.

– Jeg spydde hele natten, var kjempedårlig og tung i pusten. Øynene var såre.

Rasmussen skjønte ikke hva det var, og valgte derfor å ringe legen, som igjen ba han om å ringe Giftinformasjonen.

Da fikk han beskjed om at han muligens var blitt utsatt for hydrogensulfid.

Ifølge Store norske leksikon er hydrogensulfid en fargeløs, giftig og brennbar gass som lukter som råtne egg.

– De forklarte at det kunne være veldig farlig, men det var så liten grad jeg var utsatt for ettersom jeg ikke hadde besvimt, forteller Rasmussen.

Vestlendingen hadde håpet at alle elbileiere hadde blitt informert om at man må ta bilen ut av garasjen og bytte batteriet dersom man kjenner en råtten lukt.

Rasmussen fikk beskjed fra legen om å få i seg mye væske og frisk luft etter hendelsen. Han fikk også en lindrende salve til øynene sine.

Etter at bilen hadde vært på reparasjon, fikk Rasmussen beskjed fra Tesla om at batteriet på bilen hans hadde kortsluttet. Det førte til at det tok fyr innvendig, slik at batteriet sprakk og gassen kom sivende ut i rommet.

– Servicen fra Tesla var god, men de hadde ikke noe svar på hvorfor det skjedde.

Tesla har ikke svart på henvendelsene fra TV 2, men til Gjesdalbuen har de uttalt at slike lekkasjer ikke er et kjent problem, og at hydrogensulfidforgiftning fra elbil er svært uvanlig.



TV 2 har sett kvitteringen fra Tesla, hvor det står at det har vært en syrelekkasje på batteriet, som de fikk byttet.

Lav luktgrense

Seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, Christian Haga, sier til TV 2 at hydrogensulfid er en giftig gass, men hvor farlig det er å bli eksponert for gassen er avhengig av konsentrasjonen av gassen.

– Luktgrensen på hydrogensulfid er svært lav, slik at man vil registrere lukt av gassen selv ved lave og ufarlige konsentrasjoner.

Han forklarer videre at dersom man blir utsatt for høye konsentrasjoner av gassen, er den farlig å puste inn. Da vil man raskt miste bevisstheten. I verste fall kan gassen gi en dødelig forgiftning.

Haga forteller at Giftinformasjonen får jevnlig henvendelser om lukt fra batteri under lading:

– Men vi er ikke kjent med noen tilfeller der dette har gitt forgiftning. Konsentrasjonen av hydrogensulfid som frigis er for lav til å gi symptomer, sier Haga.

Dersom man blir utsatt for gassen, oppfordrer han å komme seg ut i frisk luft og ringe 113 ved tydelige symptomer.

Roy-Terje Rasmussen forteller at han hadde diaré i to uker etter hendelsen. Han er i bedre form nå, men er fortsatt tungpustet og sliten.