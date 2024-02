Rotte skapte flykaos

PROBLEMER: Et flyselskap fikk problemer da de merket at ikke alt var som det skulle på flyet. Foto: Colourbox

Torsdag skulle et fly fra SriLankan Airline fly fra den pakistanske byen Lahore.

Plutselig merket de en ubuden gjest om bord som førte til at flyet ble satt på bakken i flere dager, skriver Times of India.

Store forsinkelser

En rotte hadde sneket seg om bord i flyet, og kabinbesetningen måtte gå gjennom hele flyet for å sjekke at alt var i orden.

Det viktigste var å sjekke at rotta ikke hadde gnagd over deler i flyet som kunne skape komplikasjoner ved en flyvning.

– Flyet kunne ikke flys uten å sørge for at rotta ble gjort rede for. Den ble funnet død, forteller en ansatt i SriLankan Airline.

Rottebesøket førte til at flyet ble stående tre dager på bakken – noen som igjen skapte store forsinkelser for flyselskapet.

Bekymret

Hendelsen har også skapt en bekymring for SriLankan Airline, som er et statseid flyselskap.

Selskapet har hatt store tap den siste tiden, og har blant annet tre andre fly som har stått på bakken i over ett år.

Regjeringen har nemlig prøvd å selge flyselskapet flere ganger, og er redd en slik hendelse vil skremme potensielle investorer.

En tidligere regjering prøvde til og med å selge flyselskapet for bare én dollar, men ingen meldte interesse.

Flyselskapet var lønnsomt helt til en avtale med Emirates ble skrotet i 2008.