Røntgenbilde avslørte merkelig objekt i alligator

Alligatoren, som ble funnet i en park i New York, var inne til en helsesjekk da de gjorde et unormalt funn.

De ansatte ved Prospect Park i New York ble forbauset da de fant en iskald alligator i en elv tidligere denne måneden.

Nå har Bronx Zoo gjennomgått en medisinsk evaluering av alligatoren på nesten 1,5 meter. Da gjorde de et uventet funn.

Det melder Wildlife Conservation Society (WCS) på sine nettsider.

Fant gjenstand i alligatoren

Da alligatoren, som kalles «Godzilla», ble brakt til dyrehagen av de parkansatte, var den avmagret og veide bare rundt syv kilo.

En alligator på Godzillas størrelse skal vanligvis veie rundt 13-16 kilo.

Bronx Zoo ønsket å finne ut hvor gammel alligatoren var, og tok derfor et røntgenbilde.

Da dukket det opp noe uventet.

– Røntgenbildene av alligatoren, som er beregnet til å være mellom fem og seks år gammel, viser at hun har fått i seg en badekarpropp på ti centimeter, sier Bronx Zoo.

SEE YOU LATER, ALLIGATOR: Her blir alligatoren fjernet fra Prospect Park i New York. Foto: NYC PARKS

Ulovlig i New York

Alligatoren er for svak til at veterinærene kan prøve å fjerne gjenstanden nå.

Hva som blir neste trinn i behandlingen, er foreløpig usikkert. Akkurat nå er fokus å få feitet opp alligatoren med sondemat, før de eventuelt prøver å ta ut proppen. Avliving er foreløpig ikke blitt diskutert.

Alligatorer holder vanligvis til i et varmere klima sørøst i USA. I dette tilfellet har alligatoren trolig vært et kjæledyr og blitt forlatt av eierne i New York.

– Denne tragedien er en påminnelse om at ville dyr ikke er gode kjæledyr, og at ansvarlige kjæledyreiere må ta valg som ikke vil påvirke et enkelt dyr eller miljøet negativt, sier en talsperson for Bronx Zoo.

Ifølge AP er det ulovlig å ha alligatorer i New York. Det er derimot ikke uvanlig at folk kjøper små alligatorer, og senere etterlater dem ute.