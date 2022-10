Rodeo-okse angrep kvinne – hevder den reddet livet hennes

RODEO SHOW: En okse hoppet over gjerdet til publikum og landet rett på 25 år gamle Paige King. Bildet viser ikke oksen som angrep kvinnen. Foto: Tom Donoghue / POLARIS

Paige King fra California har dratt på rodeo show siden hun var liten. Denne gangen ble det en opplevelse utenom det vanlige.

Det var den siste runden, og plutselig ser King at oksen kommer løpende mot henne og hopper over gjerdet akkurat der hun sitter.

– Jeg ender opp med å gå i bakken, og alt jeg egentlig kan huske etter det er at oksen plukket meg opp, sier King til Fox LA.

Oppdaget en klump

25-åringen forklarer at hun ikke kjente smertene først, men etter hvert fikk hun store smerter i ryggen. Kvinnen måtte derfor til en ekstra legesjekk.

Ulykken med oksen kunne ha kostet henne livet, men den viste seg å faktisk redde livet hennes.

Under en CT-undersøkelse på sykehuset merket legene en klump i halsen hennes. Hun ble så diagnostisert med kreft i skjoldbruskkjertelen.

King ble sjokkert over kreftbeskjeden, og vet fortsatt ikke om den har spredt seg til lymfeknutene. For å få svar på det, må hun først operere og fjerne svulsten.

Gledelig gjensyn

Nå takker hun oksen på rodeoshowet for å ha reddet livet hennes.

– Hvis jeg ikke hadde dratt, ville de aldri ha oppdaget svulsten, sier hun til Fox og legger til:

– Jeg er veldig glad for at det skjedde, men samtidig er det sprøtt! Det er noe ingen ville trodd at kunne skje.

King fikk et gledelig gjensyn med oksen, som heter «Border Crisis», da hun var på jobb.

25-åringen jobber som vaskehjelp, og en dag var en av klientene oksens gård.

Kvinnen syntes det var morsomt og tok et bilde sammen med oksen. Hun forteller også at hun ikke har planer om å slutte å gå på rodeoshow.

King velger å tro at det hele skjedde av en grunn, og er ikke sur på showet eller oksen.