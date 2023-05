Rebecka (29) gikk for et unikt bryllup: – Aldri hørt om noen som har gjort lignende

Norske Rebecka Mathisen har mottatt stor respons fra andre plante-elskere for temaet hun valgte til bryllupet sitt.

Rebecka Mathisen (29) bor i Brumunddal og har en stor fascinasjon for den grønne, hullete Monstera-planten.

Hun har både hundeskåler i Monstera-mønster, husveggene er malt i en terracotta-farge for å fremheve plantene i hjemmet og møblene matcher Monstera-plantene i farger.

– Kommer jeg over pynt og gjenstander med Monstera-mønster på, er det veldig vanskelig å ikke kjøpe det, sier hun til TV 2.

PLANTE-ELSKER: Rebecka Mathisen er glad i planten Monstera. Foto: Privat

Det var derfor ingen tvil om hvilket tema hun skulle ha i bryllupet sitt, da hun giftet seg lørdag.

– Kjærlighet ved første blikk

Mathisens lidenskap for Monstera-planten begynte for cirka tre år siden, da hun var med en venninne på Ikea.

29-åringen skulle egentlig kjøpe en julenisse, men da hun så venninnen plukke med en Monstera-plante ble hun begeistret.

– Jeg hadde aldri sett denne planten før, og heller aldri hatt interesse for grønne planter. Men da jeg så den, var det kjærlighet ved første blikk, sier hun.

Hun skaffet derfor sin egen plante, og siden har hun vært hektet på Monstera.

Så hektet at planten til og med fikk være en stor del av bryllupet hennes.

Både brudebuketten, smykkene hennes, deler av bordpynten, mannens knapphullsblomst, morgengaven, ja til og med brudekjolen hadde Monstera-mønster på seg.

SMYKKER: Disse Monstera-smykkene hadde bruden på seg under vielsen. Foto: Privat

Monstera-kjole

I starten av bryllupsplanleggingen så Mathisen på tradisjonelle brudekjoler, men fant ingen hun ville ha.

Etter mer leting på nett, fant hun til slutt et bilde av drømmekjolen – den hadde hvitt Monstera-mønster over hele seg, og var i en havfrue-fasong som hun ønsket.

Mathisen kom i kontakt med en skredder som kunne sy til kjolen akkurat slik hun ville ha den.

– Da skredderen tok den frem fra posen fikk jeg sjokk – den var helt perfekt, sier hun og legger til at den representerer hennes kjærlighet for Monstera.

Mannen måtte også matche temaet. Han fikk en grønn dress til vielsen.

MØNSTER: Brudekjolen hadde Monstera-mønster på seg, akkurat slik som Rebecka Mathisen hadde ønsket seg. Foto: Privat

Bruden valgte også grønne sko og smykker, i tillegg til en brudebukett hvor den grønne planten med hjerteformede blader ble midtpunktet.

Grunnet flytting måtte hun ty til Facebook for å få tak i en stikling til buketten sin.

– Det var mange som tok kontakt og ønsket å hjelpe, forteller Mathisen.

– Planen er at brudebuketten også skal brukes til å lage en ny Monstera-plante som kan vokse seg stor og fin, slik at en del av bryllupet for alltid kan være i stuen vår.

BRUDEBUKETT: Også brudebuketten inneholdt store Monstera-stiklinger som bruden skal beholde. Foto: Privat

Stor respons

Mathisen delte bilder av brudekjolen og bryllupsbukettene på Facebook-gruppa «Grønne stueplanter» – noe som skapte engasjement.

– Responsen har vært enormt positiv! Der inne er det mange Monstera-elskere, og jeg håpet noen ville synes at det jeg gjorde var stilig, sier 29-åringen.

Hun hadde ikke trodd at hun skulle få så mange kommentarer og likerklikk, og synes det er koselig.

Til tross for at det finnes mange plante-elskere, tror ikke Mathisen noen har hatt et bryllup som ligner hennes:

– Jeg har aldri sett eller hørt om noen som har gjort noe lignende med Monstera, og dette var bare idéer i mitt hode som måtte bli en realitet, forklarer hun.