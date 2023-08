Reagerer på ny mattrend: – Kan være farlig

I sommer har flere videoer spredt seg av mennesker som nærmest får dyttet flammer inn i munnen.

Mattrenden heter «fire paan», og går ut på at man ved enkelte gatekjøkken får lettantennelige råvarer rett inn i munnen – mens flammene fortsatt er i full fyr.

I kommentarfelt under de mange virale videoene – som til sammen er sett flere millioner ganger – er det flere bekymrede foreldre som håper at barn ikke blir inspirert til å prøve dette hjemme.

Se video av mattrenden under:

Ikke hygienisk

Jan Henrik Syversen er Norges største mannlige matblogger, og har en stor følgerskare på sosiale medier. På Instagram alene når han ut til over 100.000 følgere, hvor han deler oppskrifter under aliaset «Gladkokken».

Syversens ansikt er også å se på flere kokebøker, og tidvis på TV-skjermen. Han har sett den såkalte «fire paan»-trenden på sosiale medier, og er ikke imponert.

– Dette kan være farlig, både med tanke på flammene og at det er ganske uhygienisk. Jeg har sett dette trende på sosiale medier og det er sjeldent du ser noen bruke hansker eller lignende. Det er en gateselger med ringer på hendene som stapper fingrene inn i munnen på ulike gjester, og det er en ganske dårlig idé mathygienisk. Det er noe du aldri ville sett i Norge.

«Gladkokken» forklarer hvordan gateselgerne får maten til å brenne på denne måten:

IKKE IMPONERT: Jan Henrik Syversen syns det virker som hygiene er nedprioritert når man får servert «fire paan». Ei heller tror han flammene bidrar til god smak. Foto: Privat

– Det de tenner på er vanligvis tørket kokos i denne retten. Jeg tror den eneste grunnen til at dette trender nå, er fordi det ser litt tøft ut å spise flammer, og fordi det er noe nytt …

Magasinet Food & Wine sier «fire paan» er populært i India og Sørøst-Asia. Maten serveres på et blad av planten betelpepper. «Fire paan» kan også inneholde både bær og planter.

Tanken bak «flammeslukingen» er at ilden skal slukke idet man lukker munnen, fordi man fjerner oksygentilgangen til flammene på maten.

The Times of India har tidligere skrevet at leger oppfordrer de som skal kjøpe «fire paan» til å sjekke hvilke ingredienser som brukes før man spiser. Dersom det er brukt blekemiddel i «fire paan» kan man nemlig få magekatarr, ifølge det nevnte tidsskriftet.

Ingen stor smaksopplevelse

Skal man tro Syversen, har ikke flammene noen kulinarisk effekt.

– Flammene her er bare for show og vil ikke gi noen annen effekt enn brent smak.

På spørsmål om hva han vil si til bekymrede foreldre som frykter at barna vil prøve dette hjemme, sier han:

– Alt som trender er det noen som vil prøve … Ingrediensene i denne retten får du ikke akkurat kjøpt på den lokale matbutikken, så jeg tror ikke det blir noe stort problem. Det blir vel mer brente øyebryn enn store smaksopplevelser av denne trenden.