Reagerer på Mental Helse-tjeneste: – Kan være farlig

Organisasjonen Mental Helse tilbyr nettjenesten Sidetmedord.no. Der kan man ta kontakt med veiledere, dersom man trenger noen å snakke med.

Hvert år mottar nettstedet omtrent 160.000 meldinger på ulikt vis, med rundt 400 i døgnet. Det tilbys blant annet en døgnåpen chat, der man kan få svar raskere enn 24 timer.

Nylig tok Kristjana Vera Mjallardottir (23) kontakt med chattjenesten. Ett av svarene hun fikk, etterlot henne med en vond følelse.

NÅDDE UT: Kristjana Vera Mjallardottir tok kontakt med en mental helse-tjeneste da hun hadde det tungt. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Veldig vanskelig

Midt på natten, i forrige uke, hadde Mjallardottir det veldig tungt. Hun valgte derfor å nå ut til en slik tjeneste for første gang.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å spørre om hjelp fra en sånn nettside, sier hun til TV 2.

Hun fortalte om hva som hadde skjedd til chatten, men ifølge henne selv, mottok hun en melding om at samtalen måtte avsluttes, under ti minutter senere.

«Jeg tror dessverre vi må avslutte nå, men jeg håper du tar kontakt med oss igjen om du har behov for å snakke»



– Det var helt brått. Jeg hadde nylig fortalt om noen selvskade-tanker, og det ble helt ignorert, forteller Mjallardottir.

TV 2 har ikke sett hele chatloggen mellom Mental Helse-tjenesten og Mjallardottir, men har sett en del av samtalen gjennom et skjermbilde.

Svaret til Mental Helse kan du lese lenger ned i saken.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Sidetmedord-chat (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

SOS-chat (mandag og tirsdag: 18.30-22.30, onsdag 07-01.30, torsdag og fredag: 18.30-01.30, lørdag og søndag 14.30-01.30)

Kors På Halsen: 800 333 21 (Chat er åpen alle dager 16-22, telefon er åpen hverdager 16-22)

Fastlegen din

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Reagerer på systemet

I TÅRER: Kristjana Vera Mjallardottir satt igjen med en vond følelse etter opplevelsen. Foto: Privat.

23-åringen sier hun fikk et dårlig inntrykk av tjenesten, og forteller at det ikke frister å ta kontakt igjen.

– Det er veldig problematisk at de avslutter midt i fordi de, i mitt tilfelle, ikke fikk ordentlig god oversikt over hva problemet var, sier hun og legger til:

– Så det å avbryte midt i en sånn samtale, hvor en har det skikkelig dritt, kan være farlig vil jeg tro. Heldigvis var ikke min situasjon såpass alvorlig, men jeg kan forestille meg andre som kanskje har det mye verre enn meg. Det er skummelt å tenke på hva det kan føre til.

Mjallardottir er TikToker og er aktiv i sosiale medier. Etter hendelsen, stilte hun Instagram-følgerne sine spørsmål om hvordan deres opplevelse med slike chattjenester har vært.

Noen har hatt positive opplevelser, mens andre ikke. Flere kjente seg igjen i det Mjallardottir har opplevd.

TILBAKEMELDINGER: Mens noen svarte Mjallardottir på Instagram at de er fornøyde med tjenestene, uttrykte flere at de er misfornøyde. Foto: Simen Askjer / TV 2

Stor pågang

Sigrid Ø. Mull er nestleder for Mental Helses svartjenester, og forteller at de mottar generelt svært få klager på tjenestene deres.



– Det er veldig leit når vi hører at en som har tatt kontakt med oss ikke opplevde å bli møtt slik vedkommende hadde behov for, skriver Mull i en e-post til TV 2.

– Dersom vi skal kunne utvikle oss og bli enda bedre trenger vi selvsagt tilbakemeldinger når det er noe som ikke fungerer.

Hun kjenner ikke til denne konkrete saken fra før, men forteller på generelt grunnlag at deres veiledere er godt trente i å vurdere hvorvidt en samtale kan gå mot en avslutning eller ikke.

– Vi har stor pågang og har dessverre ikke anledning til å la samtalene generelt vare uten noen form for tidsramme. Dersom man har behov for lengre dialoger eller samtaler så har vi en veiledningstjeneste alle er velkomne til å benytte seg av. Chatten er beregnet på kortere samtaler.

– Ved fare for liv og helse så varer selvsagt dialogene så lenge det er nødvendig, og i samarbeid med andre etater så redder vi liv hver eneste uke.

– Føler vi kjemper kampen selv



Influenser Sander Systad (19) forteller også at det dessverre er flere av hans unge følgere som sender meldinger om at de har det vanskelig.

– Det er så mange der ute som ikke har noen å snakke med, og det er kjempedumt.



OPPGITT: Sander Systad vil bidra. Foto: Privat

Da han så hva som hadde skjedd med Mjallardottir, ønsket Systad å sette lys på tematikken. Han mener samtalen med chat-tjenesten bør vare helt til personen ikke lenger trenger det.

– Se for deg at du ikke føler du har noen rundt deg. Du tar siste utvei og søker hjelp, men til og med den tjenesten avviser deg. Hvis jeg hadde mistet noen til det, hadde det vært forferdelig kjipt, sier Systad.

Han synes ikke unges mentale helse blir prioritert nok i Norge.

– Det gjøres åpenbart ikke nok, når vi må samle inn penger selv. Det er helt idiotisk, og jeg føler at vi unge kjemper denne kampen selv, sier han og refererer til ulike innsamlingsaksjoner.

– Alvorlig utvikling

En rapport fra Mental Helse, fra mars 2023, viser at 1 av 10 unge har selvmordstanker, 29 prosent er bekymret for egen psykiske helse og at 1 av 5 har få eller ingen venner.

– Dette er en alvorlig utvikling og vi er bekymret for ungdoms psykiske helse. Vi opplever at satsingen på barn og unges psykiske helse er oppstykket og svært avhengig av hver enkelt kommunenes økonomi, forteller Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse.

LANDSLEDER: Ole-Marius Minde Johnsen forteller at rapporten fra Mental Helse viser en alvorlig utvikling. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy, Mental Helse

Han forteller at ettersom mange av dagens tiltak, særlig lavterskeltilbud og forebyggingstiltak, ikke er lovpålagte, blir de nedprioritert mange steder på grunn av manglende økonomi.

– I opptrappingsplanen for psykisk helse ble det lagt vekt på at det skal satses mer på forebyggende tiltak blant unge, men det mangler konkrete tiltak i planen.

Ikke nok statlige midler

I 2023 søkte Mental Helse om 40 millioner kroner for å kunne opprettholde dagens drift, men fikk 27 millioner kroner.

– Regjeringens omlegging til søknadsbasert tilskuddsordning førte til at vi for 2023 fikk et vesentlig lavere tilskudd enn beløpet vi søkte om, sier Minde Johnsen.

De har vært nødt til å kutte i bemanning og redusere kapasiteten for å fremdeles være døgnåpne. Dette resulterer i lengre ventetider på chat og telefon, og noen vil oppleve kortere samtaler.

Mental Helse har flere forebyggende lavterskeltiltak, som har behov for tilskudd og statlig finansiering for god implementering ute blant innbyggerne og i skolene.

– Vi får ikke nok statlige midler til å sette i verk alle våre forebyggende tiltak per i dag, og jobber kontinuerlig med alternative finansieringsløsninger. Vi er mange organisasjoner som i dag er i samme situasjon og som opplever at det ikke satses nok på forebyggende tiltak innen psykisk helse, blant alle aldersgrupper.

Vanskelig tid

Tale Maria Krohn Engvik, kjent som Helsesista, er utdannet helsesykepleier og jobber med formidling av kunnskap rundt psykisk helse. Hun forteller at sommeren er en vanskelig og ensom tid for mange.

HELSESISTA: Tale Maria Krohn Engvik jobber med temaer som mental helse. Foto: Goran Jorganovich

– Det kan bli forsterket av at man ser at andre har det så tilsynelatende bra på sosialer medier.

Dette kan føre til et stort press på svartjenester for mental helse, ifølge Engvik.

– Nå er skolene stengt og de som vanligvis hadde gått til helsesykepleier eller skolehelsetjenesten, har ikke mulighet til det. Det kan også være ferie for psykologene eller andre man snakker med hos BUP.

BUP står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, og er et offentlig helsetilbud for barn under 18 år.



I tillegg trekker Engvik fram at mental helse-svartjenester sliter på grunn av lite midler til drift.

Dette kan du gjøre

For de som ikke får svar eller opplever å ikke få tilstrekkelig med hjelp, kommer Engvik med råd om å ikke gi opp.

– Man må være sterk for å ha det vanskelig her i landet, da man må ofte kjempe litt for å få noen å snakke med. Mitt beste råd er å ikke gi opp selv om det blir brutt, avsluttet tidlig eller om du ikke får svar. Prøv igjen, sier hun.

I tillegg anbefaler Engvik å se om en annen tjeneste er åpen, ta kontakt med ditt fastlegekontor eller om det er behov for det: Ta kontakt med legevakten.

– Hvis man har noen nære, enten venner eller familie, så skal vi heller ikke være redde for å belaste dem eller skåne dem, om man har det vanskelig og vondt inni seg.

Legevakten når du på 116 117. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.