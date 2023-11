Reagerer på «frekke» julekort i butikk

Kunden mener det ikke er akseptabelt å ha kort med voksenhumor i øyehøyde for barn slik at de kan lese det.

Da Anthony MacDonald skulle en tur på butikken Sainsbury's i Trowbridge i England fikk han hakeslepp.

I butikkhyllen sto det flere «frekke» julekort med banneord i barns øyehøyde – det fikk kunden til å reagere, ifølge SWNS og The Mirror.

– Ikke akseptabelt

På et av kortene står det «How is it fucking Christmas again already?!», et annet kort har motiv formet som bryst med teksten «Tits Christmas!», og det tredje kortet har den bukseløse nissen «St. Knickerless» på seg.

MacDonald mener at kortene burde blitt plassert høyere oppe i hyllene, ettersom kortene kun egner seg for voksne.

Han reagerer også på at kortene er plassert like ved en hylle med barneleker, og liker ikke tanken på at små barn skal lese det som står på kortene.

Briten forteller at han har handlet på Sainsbury's i over 50 år, men nå vurderer han å boikotte dem.

– Da jeg kom over disse kortene, kunne jeg ikke tro at de ville bruke F-ordet på et kort som ble vist frem for publikum, sier han.

– En femåring som blir utsatt for denne typen litteratur er rett og slett ikke akseptabelt.

Har gjort endringer

MacDonald ga beskjed til butikken om at han ikke likte at kortene med upassende språk var plassert så tydelig i hyllene deres.

De ansatte svarte at de skulle gi beskjeden videre og undersøke kortene.

Likevel var de fortsatt i hyllen da MacDonald senere kom tilbake til butikken uken etter.

Nå har en talsperson fra Sainsbury's uttalt seg om saken, og de skal ha gjort endringer siden sist MacDonald besøkte dem:

– Et par festlige kort med voksenhumor ble vist på feil sted i vår Trowbridge-butikk. Vi setter pris på å vi blir gjort oppmerksom på dette, og de har blitt satt et mer passende sted.