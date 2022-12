Raser mot NRK etter Tøfflus-nekt

Onsdag ble det kjent at Harstad-butikken, Skafferiet, måtte fjerne sin selvlagde versjon av julekalender-figuren Tøfflus, etter at NRK tok kontakt.

Det har fått nettet til å koke, og flere er skuffet over NRKs avgjørelse om å fjerne den folkekjære tøffel-bamsen fra butikkvinduet i nord.

– Smålig og latterlig

Flere har tatt til sosiale medier for å ytre hva de tenker om avgjørelsen, og skriver at det hele er skuffende, dumt og latterlig.

«Dette er jo en kjær figur som mange av oss har vokst opp med. Hadde da ikke gjort noe at den kunne stå der. Skam dere, NRK,» skriver en på Facebook.

«JUL I SKOMAKERGATA»: Karakteren Tøfflus er kjent fra julekalenderen «Jul i Skomakergata» som ble sendt på NRK for første gang i 1979. Foto: Paul Owesen / NTB Scanpix

Andre skriver at de synes det er dumt at den ikke fikk stå i butikkvinduet for å skape julestemning i det vedkommende omtaler som «en ellers ganske spesiell tid».

«Teit, synes heller NRK burde verdsette at denne figuren lever videre og er elsket av folket,» skriver en annen.

Noen er skuffet over valget, og mener statskanalen har «bitt seg i leppa, og snublet i egne ben», mens andre reagerer på årsaken til hvorfor Tøfflus ble fjernet.

«Det virket i grunnen bare smålig og latterlig. Solgte de flere varer fordi de hadde pyntet vinduet med en tøffel? For det må vel nesten være grunnlaget for å kunne si at den ble brukt i kommersielt bruk? Ellers har de jo bare drevet reklame for en gammel barnetimeserie fra NRK. Ergo kjørt reklame for NRK,» hevder en på sosiale medier.

Kom ti minutter for sent

I et tidligere intervju med TV 2 fortalte en av butikkeierne til Skafferiet, Kim Hagen, at det var mange som syntes det var kjedelig at Tøfflus måtte fjernes.

ORIGINALEN: Slik ser den ekte Tøfflus fra julekalenderen ut. Foto: Paul Owesen / NTB Scanpix

– Folk syntes det var artig å se han igjen, og det gamle gode tradisjonsjuleminnet rundt han, sa Hagen til TV 2 da.

En barnefamilie hadde også kjørt til Harstad for å se Tøfflus, men til deres store skuffelse kom de frem ti minutter etter at han var blitt fjernet fra butikkvinduet.

– Etter skaden er skjedd kan man vel si at vi har vært med på å sette Tøfflus på kartet for en ny generasjon, sa Hagen da.

Butikkeierne la seg flate da NRK kontaktet dem om å fjerne Tøfflus fra butikken sin, og sa de hadde full respekt for pålegget.

De hadde laget en egen versjon av Tøfflus med de beste intensjoner, og hadde ikke noen problemer med å fjerne julekarakteren med en gang.

Åndsverk og rettigheter

TV 2 har informert redaksjonssjef i NRK Super, Karoline Evensen, om kritikken som har kommet på sosiale medier.

Hun sier til TV 2 at de ikke har mottatt noen reaksjoner på Tøfflus i NRK, og har ikke noe å tilføye utover det hun tidligere har uttalt om saken.

Tidligere har Evensen forklart at dette handler om åndsverk og rettigheter. Man må ha tillatelse fra de som eier rettighetene til merkevaren Tøfflus, for å kunne bruke den i kommersiell bruk.

RETTIGHETER: Karoline Evensen, redaksjonssjef i NRK Super, har forståelse for at flere savner Tøfflus, men understreker at dette handler om åndsverk og rettigheter ved kommersiell bruk. Foto: Anne Liv Ekroll

I dette tilfellet er det dukkemaker Mona Wiig og NRK som eier rettighetene.

– Det kan virke uskyldig å ha en kjent og kjær figur, som mange har et forhold til, utstilt i butikkvinduet sitt. Men når man bruker en merkevare for å tiltrekke seg kunder, er det snakk om kommersiell bruk, sa Evensen.

NRK må passe på at deres gamle og kjære figurer ikke utnyttes kommersielt, og må ha kontroll på hvilke kommersielle sammenhenger figurene deres opptrer i.

Hun er likevel glad for at Tøfflus fortsatt er populær den dag i dag:

– Jeg har stor forståelse for at de savner å ha ham i vinduet sitt, og heldigvis har alle muligheten til å se ham i «Jul i Skomakergata» nå i desember, sa Evensen.