Rampenisse-spøk gikk galt: – Noe brenner, jeg lukter røyk

– Her har familien vært heldig at det gikk så bra, sier Line Hamre, rådgiver i kompetanseavdelingen ved Brannforeningen.

Det er ikke alltid like enkelt å komme på kreative rampestreker gjennom hele desember med rampenissen på besøk.

For et britisk par fra Cornwall holdt det på å gå riktig så galt, da rampenissen gjorde en lite gjennomtenkt rampestrek i huset deres.

Det melder Kennedy News and Media og Bristol Post.

Luktet brent

Max Oliver (27) og samboeren pleier å bytte på hvem som setter opp rampenissens rampestreker.

Denne kvelden var det samboeren sin tur til å gjøre rampenissen klar for hennes sønn, Charlie.

Etter at han var ferdig, la paret seg for å sove.

Kun 15 minutter senere kjente de en sterk lukt av brent plast i huset. Olivers samboer gikk ned, men kom kjapt opp igjen:

– Han kom løpene opp og sa: «Noe brenner, jeg kan lukte røyk». Vi gikk rundt i huset og luktet på hver stikkontakt, forteller hun.

Da hun endelig så opp, merket Oliver to små ben som dinglet fra lampen i taket.

Smeltet

Rampenissen hadde blitt plassert i taklampen som en rampestrek. Da Oliver tok den ned fikk hun latterkrampe.

Det var den lille rampenissen som var årsaken til røyklukten, ettersom den hadde smeltet i hele ansiktet.

BRENT: Ansiktet til rampenissen var plassert inntil en varm lyspære, noe som førte til at den smeltet. Foto: Kennedy News/Wonder Blunder

– Den hadde ikke bare smeltet, den var kremert – det var svart, forteller Oliver.

Selv lo hun godt av hele hendelsen, men samboeren hennes var mer redd for at det kunne ha oppstått en brann i huset.

– Ettersom lyset var slått av, skjønte han ikke at det var varmt, forteller hun.

Oliver valgte å gjemme bort rampenissen slik at Charlie ikke skulle finne han. For å dekke over det som hadde skjedd, skrev de en lapp om at rampenissen måtte reise bort i noen dager for å hjelpe julenissen i leketøysbutikken.

I mellomtiden dro moren for å kjøpe en ny rampenisse for de siste to ukene før jul.

Hendelsen skjedde for to år siden, men det er først nå Oliver deler historien etter samtykke med hennes samboer, som var redd for at hendelsen kunne ha ført til brann.

I LAMPEN: Samboeren til Max Oliver festet rampenissen til en taklampe i huset. Han visste ikke at lyspæren var varm. Foto: Kennedy News/Wonder Blunder

Kunne gått galt

Rådgiver i kompetanseavdelingen ved Brannforeningen, Line Hamre, mener at familien har vært heldig at det gikk så bra.

– De oppdaget det tidlig. Rampenissen smeltet og rakk ikke bli så oppvarmet at den antente. Med andre ord: det ble ikke en stor brann denne gangen, sier hun til TV 2.

Ifølge Hamre starter branner i det små, og det er ofte bare et spørsmål om hvor lang tid det tar før en brann har vokst seg så stor at den er vanskelig å håndtere.

Hun kjenner ikke til at det har vært lignende hendelser med rampenissen i Norge, men understreker at det er lurt å tenke over hvor man plasserer nissen.

GIR RÅD: Line Hamre, rådgiver i kompetanseavdelingen ved Brannforeningen, råder om å holde rampenissen borte fra varmekilder og elektriske artikler. Foto: Privat

– Rampenissen gjør jo ofte ting man ikke skal, så her må foreldrene passe godt på i desember, sier Hamre og fortsetter:

– Foreldrene bør tenke at rampenissen ikke kan være i kontakt med varmekilder, og være forsiktig med elektriske artikler, forteller hun og nevner lamper, levende lys, ildsted og komfyr som eksempler.

Rådgiveren har også en rampenisse-oppfordring for å lære hva man skal gjøre dersom det brenner:

– Kanskje kan rampenissen utfordre familien til å ha en brannøvelse sammen? Kanskje han eller hun utløser brannalarmen en morgen, ikke ved bruk av en ekte brann selvfølgelig, men at foreldrene tester røykvarslerne, sier Hamre.