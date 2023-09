Prevensjonsbruk kan føre til at du velger feil partner

ENDRING: Når en kvinne går på prevensjon endrer hun måten å oppfatte lukt på – dette kan ha store konsekvenser for valg av partner hevder eksperter. Foto: Decisive Images

I flere tusen år har konseptet parfyme blitt brukt av mennesker til både å kamuflere sjenerende kroppslukt, men også til å tiltrekke oss potensielle partnere.

Men én type lukt, den naturlige kroppslukten, som utskilles med det kjemiske stoffet feromon, kan man ikke styre ved hjelp av kjemiske aromaforbindelser eller essensielle oljer – nettopp slik man kan med parfyme.

Feromon: Er et kjemisk stoff som avgis av en organisme til omgivelsene og som påvirker andre individer av samme art Feromoner har effekt selv i meget stor fortynning Kalles også signalstoffer, og er budbringere i mange kjemiske kommunikasjonssystemer hos dyr Kilde: Store norske leksikon

Annerledes luktesans

Feromon avgis av en organisme til omgivelsene, og påvirker andre individer av samme art.

PREVENSJON: P-piller gjorde sitt inntog i Norge i 1963, men ble ifølge Forskning.no først 1963, men ble først godkjent som prevensjon her til lands i 1967. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Når en kvinne går på et prevensjonsmiddel endrer feromonsansen seg forklarer Siv Gamnes overfor TV 2. Hun er spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

– En kvinne på p-piller oppfatter ikke feromonene på samme måte som når hun ikke går på p-piller

– Og dette kan føre til at kvinner kan velge feil partner fordi hennes feromonoppfatning er annerledes enn den ville ha vært om hun var uten hormonell påvirkning, forklarer Gamnes videre.

– Så man kan i teorien velge feil menn når man bruker prevensjon?

– Ja, til en viss grad. Det er mye som virker inn på tiltrekning og forelskelse, men også feromoner og hvordan kvinnen oppfatter feromonene som partneren skiller ut. Luktesansen endrer seg når hun tilfører kunstige hormoner til kroppen. Som for eksempel p-piller. Man ser at kvinner under hormonell påvirkning oppfatter feromonene på en annen måte enn når hun er uten.

– Risikerer å ikke ha de samme følelsene



Sexolog Gamnes påpeker at dette er det gjort flere studier på, blant annet en britisk studie fra 2011 publisert på The Royal Society. Flere av disse studiene har bevist at hormonell prevensjon kan føre til at man velger feil type partner.

– I én av studiene som er blitt gjort på området gikk menn med T-skjorter som test-kvinnene siden skulle lukte på. Deretter skulle hun svare på hvilke av T-skjortene hun likte. Kvinnene ble testet før de startet med hormonell prevensjon, og så etter en tids bruk, og resultatet viste at ikke de valgte de samme T-skjortene som favoritten, sier Gamnes.

Man kan rett og slett risikere å velge feil type partner, fordi man går for en partner man kanskje ikke får den samme følelsen med uten hormonell påvirkning.

– Hvis hjernen trigges av feromonene, vil du bli tiltrukket av personen. Hvis hjernen da er blitt trigget av feil type feromoner, og du slutter på prevensjon, kan du risikere at du ikke lenger har de samme følelsene for personen, nettopp fordi at feromonbildet i kroppen er annerledes.

Prevensjon brukes av mange hovedsakelig for å forhindre uønsket graviditet.

– Men dersom hormonpåvirkningen kan bidra til at man kan velge feil partner, er jo det en risiko å ta også?

– Ja, det er jo det. Men det er jo mer enn feromoner som virker inn på valg av partner, og de fleste klaffer såpass at selv om man på et eller annet tidspunkt slutter på hormoner, føler man attraksjon likevel. Men jeg anbefaler heller å ta den lille «risikoen» med å velge feil, enn å bli uønsket gravid.

Skeptisk overlege

TV 2 har vært i kontakt med overlege Mette Haase Moen, som er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og professor emerita ved NTNU.

Moen opplyser om at det overordnede senter for reproduksjonshormoner og luktesans er naboer i den del av hjernen som betegnes som hypothalamus

– Og samspill kan ha hatt betydning under evolusjonen for å finne «rett partner», det vil si den beste match for vellykket felles avkom, forklarer overlege Moen til TV 2.

EKSPERTENE: Overlege Mette Haase Moen, professor Eivin Røskaft og sexolog (NACS) Siv Gamnes. Foto: Privat / NTNU

Hun stiller seg noe skeptisk til teorien om at kvinner kan velge «feil» partner dersom hun går på prevensjon

– Jeg tror at vi kan glemme det med feromoner blant de som velger seg partner innenfor «menneskeverdenen». Mon tro om ikke lukter fra deodoranter, etterbarberingsvann, såper og parfymer langt overdøver «naturlig kroppslukt», sier Moen til TV 2.

Hun påpeker at dette er hennes private mening.

– Når kvinner velger «feil mann» er det nok andre sanser enn luktesansen som kan holdes ansvarlig. Det er min mening, helt uvitenskapelig, sier overlege Mette Haase Moen videre.

Moens kollega Eivin Røskaft, professor i evolusjonsbiologi ved NTNU, har tidligere uttalt til NRK at det trolig finnes mange historier om damer som forelsker seg i en mann, de blir kjærester og alt er fryd og gammen – men så opphører prevensjonsbruken og idyllen brister.

– De slutter med p-pillen for å få barn sammen, og da er det ikke sikkert dama synes typen er like tiltrekkende lenger. Pillen har noe av skylda.

TV 2 har vært i kontakt med professor Røskaft, som bekrefter uttalelsene fra 2016.



– Kvinner som bruker p-pillen eller andre hormonelle prevensjonsmidler velger nok i større grad feil partner, hevder professor Røskaft, i likhet med sexolog Gamnes.