Pornografisk svindeltrend – stjeler identiteten til norske kvinner

Å bli offer for identitetstyveri er én ting. At svindlerne i tillegg deler pornografisk materiale under ditt navn, er en helt annet. Det kan du spørre Hanne Mathea Friis og Ivana Miric om.

VENNINNER: Miric og Friis ble kjent da begge deltok på «Farmen». De fikk et nært vennskap på reality-programmet, som de har beholdt den dag i dag. Dessverre er det én ting til som knytter dem sammen: De har begge blitt utsatt for et svindelforsøk. Foto: Ditlev Eidsmo/Sigve Bremer Mejdal/TV 2

Både Hanne Mathe Friis (23) og Ivana Miric (28), begge kjent fra fjorårets sesong av «Farmen», har blitt offer for en ny type svindeltrend.

Svindlerne oppretter først falske Instagram-brukere i deres navn, og poster deretter bilder av dem med snuskete tekster.

FALSKE BRUKERE: Svindlerne har nesten identisk brukernavn, og deler lovnader om «skittent innhold». Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2/Instagram

I disse tekstene reklamerer svindlerne for en pornoside, hvor det blir delt intime bilder og videoer.

Disse bildene og videoene er selvsagt ikke av verken Friis eller Miric, men det er illusjonen svindlerne ønsker å oppnå.

Friis reagerte først med både sinne og latter, da hun først ble gjort oppmerksom på den falske kontoen.

SEMIFINALIST: Friis tok seg helt til finaleuka i «Farmen». Det samme gjorde Miric. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Man blir jo litt paff og man ønsker jo bare at brukeren skal bli lagt ned med en gang. Det er jo egentlig bare sinnssykt irriterende, sier Friis, og kommer deretter med et stikk mot svindlerne:

– Ikke er de smarte heller, fordi de begynner jo å følge mine venner fra den falske brukeren. Da får jeg selvsagt bilder av den falske brukeren tilsendt, sier Friis, og understreker at kontoen ble stengt etter at nok mennesker rapporterte den.

Selv om denne artikkelen tar utgangspunkt i disse to kvinnene, er de langt fra alene om slikt identitetstyveri. Slike falske brukere dukker ofte opp på Instagram, noe politiet bekrefter overfor TV 2.

IRRITERT: Friis syns det er irriterende at svindlere utgir seg for å være henne. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

«Exclusive content»

Miric forteller at svindlerne blokkerte henne på Instagram, slik at hun ikke fikk mulighet til å søke opp den falske brukeren.

Følgerne hennes gjorde henne oppmerksom på den falske brukeren. De hjalp henne rapportere kontoen, slik at også den ble fjernet.

– Svindlerne prøver å selge «exclusive content» og viser til en hjemmeside, så det er åpenbart at den prøver å få penger ut av folk. Ikke at jeg skjønner hvem som hadde klikket seg inn og faktisk lagt igjen noen kroner, men det er flere som ved første øyekast trodde det var meg, forklarer Miric til TV 2.

BLE BLOKKERT: Miric fikk ikke sett den falske brukeren, fordi svindlerne blokkerte henne. Vennene hennes sørget heldigvis for at brukeren ble rapportert. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

28-åringen har delt svært få lettkledde bilder av seg selv på Instagram. Likevel benytter den falske brukeren ett av få bikinibilder for å lokke folk til pornosiden.

– Det er jo selvsagt utrolig «creepy» og ukomfortabelt at personen utgir seg for å være meg, i tillegg til å aktivt ha gått inn og lagret bildene mine, for så å dele dette videre.

OSLO: Miric bor sentrumsnært i Oslos hovedstad. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Oppfordrer til å anmelde

Anne Katrin Storsveen Oppegaard er leder for Nettpatruljen og Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Oslo.

Hun forteller at svindelmetoden er kjent for politiet, og at den forekommer i forskjellige varianter.

– Svindlerne ønsker som regel penger, og man må aldri betale noe til disse svindlerne. Politiet oppfordrer til å rapportere kontoer og anmelde dette. Ta vare på bevis ved å ta bilde av chat, brukernavn og lignende og gi til politiet.

REALITY: Miric og Friis var begge med i samme sesong av «Farmen». Nå har begge også blitt offer for samme svindelmetode. Her er Friis ved Slemmestad, hvor hun bor. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Oppegaard kommer også med en klar oppfordring:

Dersom du har blitt utsatt for noe slikt, bør du gå til nettsiden Slettmeg.no. Her er en oversikt over ulike rapporteringsskjemaer som kan benyttes til de ulike tjenestetilbyderne.

– De kan også kontakte politiets nettpatruljer for råd og veiledning. Nettpatruljene har på sine Facebook- og Instagram-sider informasjon liggende om hva folk bør gjøre når de blir svindlet, sier Oppegaard.

