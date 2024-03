Politiet skjulte kriminelles identitet med Lego-hoder

SKJULT IDENTITET: Politiet i Murietta fant en ny metode for å fortsatt kunne rapportere åpent om hva som skjedde i nærområdet. Foto: Murrieta Police Department

Politiet i Murrieta i Sør-California har gått viralt verden over den siste tiden.

Årsaken er at de har gjort kriminelles ansikt ugjenkjennelig med Lego-hoder i sine innlegg på sosiale medier, skriver medier som amerikanske CBS News og tyske Bild.

Reaksjonen fra Lego-gruppen kan du lese lenger ned i saken.

Dekket ansiktene

Første januar kom det en ny lov for politiet i California: Assembly Bill 994. Den sier at politiet skal skjule identiteten til mistenkte for ikkevoldelige forbrytelser på sosiale medier.

Dette gjelder både «mug shots» og ellers identifiserende bilder av den mistenkte som er tatt under politiutrykning.

Politiet i Murrieta forteller på sine sosiale medier at de ønsker åpenhet med samfunnet om hva som skjer i nærområdet.

Derfor startet de med en kreativ løsning på den nye loven: ansiktet til de mistenkte ble dekket over av Lego-hoder med ulike ansiktsuttrykk.

– For å dele hva som skjer i Murrieta, valgte vi å dekke ansiktene til mistenkte for å beskytte identiteten deres, samtidig som vi er i tråd med den nye loven, skriver politiet i Murrieta på sin Facebook-profil.

Det er noen unntak ved regelen. Blant annet dersom den mistenkte regnes som en trussel mot samfunnet, og må spores opp, må ikke identiteten beskyttes.

Delte meninger

Bildene av den kreative løsningen til politiet har gått viralt den siste tiden, og fått flere til å trekke på smilebåndet:

«Lego-ansikter får oss til å le, og vi setter pris på åpenheten. Jeg begynte å følge siden bare på grunn av Lego-ansiktene», skriver en på Facebook.

De fleste synes grepet er morsomt, og det er også noen som mener at det kan beskytte personers omdømme, karriere og liv – dersom det viser seg at de er uskyldige.

«Den nye loven skal beskytte mistenkte som ikke er dømt enda, ikke kriminelle. Helt rettferdig,» skriver en annen.

Det er likevel delte meninger om Lego-hodene, og ikke alle synes tiltaket er bra.

«Akkurat det vi trengte, flere lover som beskytter kriminelle,» skriver en ironisk på Facebook.



Andre mener også at det kan hindre at folk kjenner igjen kriminelle som kanskje har begått andre lovbrudd også.

«Hvem lager disse lovene? Det ser ut til at det er flere lover som beskytter de kriminelle enn lovlydige borgere,» skriver en annen.

LEGO-GRUPPEN: De fleste assosierer Lego med leker, og ikke kriminalitet. Lego Gruppen har nå kontaktet politiet i Murietta etter det nye grepet de tok. Foto: Mike Segar / Reuters

Lego-gruppen tok kontakt

Nå ser det ut til at det ikke blir mer Lego-innhold på Murietta-politiets sosiale medier.

Lego-gruppen har nemlig tatt kontakt med politiavdelingen, og uttalt at de ønsker at de slutter å bruke Lego-hodene.

Det bekrefter Jeremy Durrant fra Murrietapolitiet til Forbes.

– Respektfullt ba de oss om å avstå fra å bruke deres immaterielle rettigheter i vårt sosiale medieinnhold, sier Durrant.

– Dette forstår vi selvfølgelig, og vi vil overholde det, legger han til.

Durrant forteller at de utforsker andre metoder for å publisere innholdet sitt på en måte som kan engasjere og interessere følgerne deres. Han nevner ikke om de har funnet en ny metode for å sensurere ansikter.