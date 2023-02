Politiet skjønte kvinnen var full da hun ga dem dette

En 36 år gammel kvinne fra Wales hadde vært på en bar og drukket sammen med venninnene sine, før hun satte seg bak rattet.

Kjøreturen hjem gikk ikke helt som kvinnen hadde håpet på.

Det skriver blant annet North Wales Live og Metro.

Krasjet nesten med politiet

På vei hjem havnet kvinnen nesten i en ulykke med en politibil, og hun ble derfor stoppet av dem.

Politiet ba kvinnen om å identifisere seg på stedet, og ba henne om å vise førerkortet sitt.

36-åringen var så full at hun viste frem et CD-etui til politiet, i stedet for førerkortet sitt.

Mandag innrømmet kvinnen i Wrexham Magistrates Court at hun hadde promillekjørt etter å ha drukket både vin og sterke cocktailer sammen med venner.

Kvinnens forsvarer, Catherine Jagger, sier at klienten hennes var «forferdet og skamfull» over hennes farlige handlinger, ifølge North Wales Live.

Langt over promillegrensen

I retten fortalte politiet at patruljebilen måtte svinge unna en sølvfarget Skoda forrige uke, for å unngå å krasje med den.

Det kom også frem i retten at 36-åringen var fem ganger over den lovlige promillegrensen for bilkjøring.

Selv forklarer kvinnen at det hele var «et øyeblikk av galskap», og at hun var klar over at situasjonen var alvorlig.

Wrexham Magistrates Court ila kvinnen en fengselsstraff på 20 uker, men suspenderte den i to år på grunn av hennes ellers gode oppførsel. Hun fikk også kjøreforbud i tre år.