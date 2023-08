Politiet jakter smokk-tyv: – Uvanlig

De fleste tyver pleier å stjele eiendeler av stor verdi, men en tyv i England gikk for et uvanlig tyvegods det ikke stjeles mye av.

Nemlig smokker.

Det skriver The Independent.

Overfalt barn

Politiet i Essex jakter nå på en mann som ved flere anledninger har rappet med seg smokker fra små babyer.

Tyven beskrives som en mann i 20-årene, slank, hvit, lysebrune øyne og gule tenner.



Disse hendelsene har pågått siden februar, og frem til nå, og politiet etterforsker hendelsene.

Under ett av tyveriene ble også et barn overfalt.

Politiet ber derfor alle som kjenner igjen tyvens beskrivelser, eller som har sett noen opptre mistenkelig, om å ringe dem.

Det har vært flere bisarre tyveri i Essex den siste tiden. Forrige måned stakk en tyv av med et merkelig tyvegods fra en hage. Se video under:

Vil være mer synlig

Det er ikke ofte politiet opplever å jobbe med saker av denne varianten.

– Dette er en serie uvanlige hendelser, og som forelder forstår jeg graden av bekymring de vil forårsake, sier sjefsinspektør Paul Austin, som er distriktssjef for Harlow.

Han understreker at de har detektiver på saken som etterforsker hendelsene, og at politiet vil være mer synlig i samfunnet for å skape trygghet.

Sjefsinspektøren oppfordrer også alle til å fortsette hverdagen som før, men likevel være på vakt dersom de ser eller opplever noe unormalt.

Hva tyven gjør med smokkene, eller hvorfor han stjeler dem, er uklart.