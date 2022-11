Politiet får kritikk – ser du hvorfor?

OHIO: Her patruljerer politiet med hester i gatene i Ohio. Da politiet delte bildene fikk de kritikk. Foto: Lake County Sheriff's Office

Politiet i Ohio ville gjøre noe ekstra rundt Halloween, og valgte derfor å kle ut politihestene som spøkelser for å feire allehelgensaften.

Hestene til politienheten ved Lake County Sheriff's Office, ble kledd opp i store laken, og de klippet ut hull til blant annet øynene – som et vanlig spøkelseskostyme.

Utkledningen falt derimot ikke i god jord hos lokalbefolkningen, og flere innbyggere klaget på politiets påfunn, skriver Fox 8.

– Hadde vært livredd

Politiet hadde et håp om at utkledningen skulle være en morsom måte å patruljere rundt i gatene på, men innbyggerne mente noe helt annet.

Flere kritiserte nemlig politiet for at hestene så ut som hestene til Ku Klux Klan, også kjent under forkortelsen «KKK».

Organisasjonen Ku Klux Klan er ifølge Store norske leksikon en amerikansk høyreekstremistisk organisasjon. De ble opprettet for å bevare et såkalt hvitt overherredømme.

KOSTYMEKRITIKK: Blere innbyggere i Ohio mener at politiet kledde opp hestene sine til å ligne på hestene til Ku Klux Klan. Foto: Lake County Sheriff's Office

Først da bildene av hestene ble publisert på Facebook, haglet det inn med kritikk til politiet for kostymene.

Flere undret seg over hvorfor ingen i politiet hadde sagt at det var en dårlig idé å kle ut hestene slik, ettersom kostymet fikk dem til å ligne på hestene til Ku Klux Klan.

En kommenterte blant annet:

«Et lensmannskontor burde vært ute og beskyttet folk. Dersom jeg hadde sett det der i gaten min, hadde jeg blitt livredd.»

– Beklager

Nå legger politiet seg flate etter Ku Klux Klan-kritikken som har oppstått.

– Jeg beklager at den oppfatningen var der, sier politimann Frank Leonbruno ved Lake County Sheriff's Office.

– Det har aldri vært vår intensjon.

KU KLUX KLAN: Slik så hestene til organisasjonen Ku Klux Klan ut. Foto: Ap / NTB

Han forteller videre at hans ansatte ikke har gjort noe galt, og understreker at de ikke mente å fornærme noen da hestene ble kledd ut som spøkelser til Halloween.

– Rytterne tenkte: «For en god idé å ha store spøkelser på vei nedover gaten», sier politimannen.

Leonbruno forteller at hestene også hadde oransje gresskarlys på seg i tillegg til kostymet.

Politiet har valgt å fjerne bildene av hestene etter kritikken oppsto.