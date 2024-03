Plutselig ble svanene rosa

Forrige måned ble den britiske dyrevernsorganisasjonen Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) kontaktet etter en bekymringsmelding.

To svaner i en park i Bolton hadde nemlig blitt rosa, skriver The Independent.

Nå advarer RSPCA om å gi brød til svaner ved parkbesøk.

Mister evnen til å svømme

RSPCA forteller i en epost til TV 2 at svanene hadde fått såkalt «rosa fjærsyndrom». Dette er forårsaket av en sopp som utvikles når brød begynner å råtne i vann.

Den kommer først på svanens nebb, og overføres så til fjærene deres når de stivner – noe som gjør at de blir rosa.

Dersom forurensningen ikke fjernes fra fuglene, kan det redusere vanntettingen i fjærene, og de mister evnen til å svømme og fly. I verste fall kan de bli gjennomvåte, og svanene risikerer å dø av hypotermi.

Dyrevernsorganisasjonen ber derfor folk om å tenke seg om før de tar med mat til svanene:

– Vi vet hvor mye folk liker å mate svaner, ender og gjess, men det er viktig å sørge for at de får riktig mat, sier Stephen Wickham fra RSPCA.

– Dessverre fyller brød kroppene deres uten å gi dem de næringsstoffene de trenger, og det kan påvirke helsen deres.

En dårlig diett med høyt kaloriinnhold, som for eksempel brød, med mye protein og lite vitaminer, kan også deformere vingene til fuglene.

FIKK BEHANDLING: RSPCA tok seg av de to svanene som hadde blitt rosa. Foto: RSPCA

Dette bør du gi

De to berørte svanene i Moses Gate Country Park ble tatt hånd om av RSPCA etter oppdagelsen.

Svanene er nå i Sale Water Park hvor de får oppfølging på helsen sin.

For de som liker å mate svaner og ender, har Wickham flere tips til hva man kan ta med seg av mat:

– Vi oppfordrer folk til å tilby dem finhakket grønt, som kål, spinat og salat, samt blandet mais, korn, hvete eller fuglefrø. Enhver fôring bør også gjøres med måte, og kun som et supplement til deres naturlige kost, forteller han.

Organisasjonen forteller at det beste er å kaste mat i vannet, i stedet for å få svanene og endene opp på land for å mate dem.