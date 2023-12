Pinnsvinet Kåre fra Ørsta søker nytt hjem

Når nettene blir lange, og kulda setter inn – da trenger lille Kåre et nytt og varmt hjem.

Et Facebook-innlegg fra Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal har fått oppmerksomhet etter sin usedvanlige karakter. De leter nemlig etter et godt og varmt hjem for pinnsvinet Kåre.

Avdelingen Møre og Romsdal forteller at Kåre ble funnet av en tilfeldig forbipasserende, liggende midt i en veibane. Han var kald, slapp, og litt forkjølet.

LAGT PÅ SEG: Kåre har lagt godt på seg for vinteren som kommer. Foto: Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal

Personen som fant Kåre, valgte derfor å ta han med seg hjem. Der ble han raskt både kvikkere og friskere, ved hjelp av mat og og friskt vann.

Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Marcel Leliënhof

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, forklarer at organisasjonen ofte hjelper ville dyr i sårbare situasjoner. I fjor hjalp deres 25 lokalavdelinger, rundt om 240 ville dyr.

I praksis så driver organisasjonen med omplassering av tamme dyr, og rehabilitering og tilbakeføring til naturen når det gjelder ville dyr.

Når det kommer til pinnsvin, er det svært viktig at pinnsvinet feiter seg opp i løpet av høsten, slik at de har nok fettreserver til å overleve vinterdvalen.

– Pinnsvin har for vane å bygge hi nå som de går i dvale i på vinterstid, men Kåre ble funnet eksponert for vær og vind, uten tryggheten av et hi på snødekket asfalt. Dette var grunn nok til bekymring for personen som fant han. Vi har alle hjelpeplikt når vi kommer over ville dyr i nød, forteller Sarah, som jobber som frivillig i avdeling Møre og Romsdal.



Videre forteller hun at avdelingen har fått flere henvendelser fra folk som ønsker å ta vare på Kåre gjennom den kalde vinteren.

– Vi har dessverre ikke fått svart alle enda, men vi jobber med saken og svarer så snart vi har mulighet. Vi er utrolig takknemlig for responsen og at så mange ønsker å hjelpe Kåre.



FEITER SEG OPP: Piggsvinet skal bruke høsten på å feite seg opp, for å få kunne overleve vinteren. Foto: NTB / Arkiv

Ettersom Kåre ikke har vært helt i toppform, sier Sarah at hovedfokuset nå er å finne riktig hjem for Kåre, slik at han klarer seg frem gjennom vinteren.

– Siden han ikke har vært helt i form, og har litt lav vekt, så skal han få være innendørs i varmen frem til han kan returneres til naturen til våren. Han må følges godt med på dersom formen skal forverre seg, og må da tilbake til veterinær for behandling, avslutter hun.