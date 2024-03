Pilot tok imot baby da kvinne fødte under flytur

FØDSEL PÅ FLYTOALETTET: En kvinne fødte en baby på do under en flyvning fra Taiwan til Thailand. Foto: Rosland Rahman / AFP

En baby ble født flere tusen meter over bakken.

Et fly fra VietJet var midt i flyvningen på vei til Thailand fra Taiwan, da kabinbesetningen ble gjort bevisst på en nødssituasjon.

En gravid kvinne hadde akkurat gått i fødsel på flyets toalett.

Det skriver Sky News.

«Sky Baby»



Flyets pilot, Jakarin Sararnrakskul, trengte ikke tenke seg om to ganger før han kom for å hjelpe kvinnen.

Sararnrakskul hjalp kvinnen gjennom fødselen i lufta, og tok imot den lille babyen da den kom til verden.

Etter hendelsen delte han et innlegg på sin egen Instagram-profil om det store øyeblikket:



«Jeg har vært pilot i 18 år. Jeg hjalp akkurat en nyfødt baby på flyet,» skrev han på Instagram.



På bildet viser han stolt frem den lille babyen som kabinbesetningen har valgt å gi kallenavnet «Sky Baby».

– Uforglemmelig minne

Piloten har selv et barn, og har fått skryt verden rundt etter at han hjalp til under fødselen.

«Bravo, veldig bra gjort,» skriver en på Instagram.



En annen skriver også:

«Så heldig! Et uforglemmelig minne i livet.»



«Hatten av for deg,» skriver en til piloten.



Ifølge en studie fra International Society of Ttravel Medicine fra 2020, har 74 barn blitt født på kommersielle flyreiser mellom 1929 og 2018.

National Health Service (NHS) sier også at det er trygt for gravide kvinner å reise med fly selv om de er langt på vei.

Rådet er likevel å alltid sjekke med jordmor eller lege før du skal ut å fly, ettersom sjansen for å gå i fødsel er høyere etter 37 uker.

Sky News skriver også at det ikke er alle flyselskap som lar gravide fly etter uke 37, eller 32 – dersom man venter tvillinger.