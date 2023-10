Pensjonister valgte bort gamlehjem – bor på cruise

Det pensjonerte ekteparet Marty og Jess Anson fra Australia bor ikke som pensjonister flest.

I stedet for å flytte inn på et gamlehjem, bestemte de seg for å bo på et cruiseskip – hvor utsikten fra balkongen endrer seg fra dag til dag.

– Dette var det perfekte svaret. Å dra på cruise, se verden, møte folk og lage nye vennskap. Det er et fantastisk liv, sier Marty i et intervju med A Current Affair.

Billigere enn gamlehjem

Paret nærmer seg 500 dager på cruiseskipet Coral Princess, og har seilt verden rundt.

Anson-duoen har bestilt totalt 51 turer på cruiseskipet, og har vært om bord lenger enn de fleste av mannskapet om bord – til og med kapteinene.

De hevder det er billigere enn å bo på et gamlehjem, og angrer ikke på valget de tok om å bo på cruiseskipet.

1/ข่าวนี้น่ารักดี คุณตาคุณยาย ฉลาดที่จะเลือกใช้จ่าย Marty and Jess Ansen สองสามีภรรยาชาวออสเตเลีย วัยหลังเกษียน เลือกมาใช้ชีวิตบนเรือสำราญบนเรือ Coral Princess ขึ้นลงกว่า 51ครั้ง เป็นเวลา 480 วัน ตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2022 โดยทั้งคู่บอกว่า มีราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าอยู่ที่บ้านพักคนชรา pic.twitter.com/TUgcaxf814 — Supersap🇹🇭^_^ 🇹🇭^0^🇹🇭🇹🇭🇹🇭 (@Supersap7) October 2, 2023

Her slipper de å ta oppvasken, lage middag, re opp sengen eller rydde. Alt blir gjort for dem som en del av prisen de betaler om bord.

– Nå vet vi ikke hvordan vi rer opp sengen lenger, ettersom vi ikke har gjort det på lenge, så nå må vi bare være om bord for å holde oss i live, spøker Marty.

Jess forklarer at det har blitt en livsstil for dem, og hver dag starter de med én time bordtennis før de deltar på ulike aktiviteter, drar på middag, show og dansing.

Vil bo der for resten av livet

Det australske paret har blitt lokalkjendiser, og de fleste gjestene kjenner dem igjen.

Se video av Jess og Marty Ansen om bord i Coral Princess under:

Etter de er ferdig med reisene sine om bord i Coral, skal de videre på tur med Crown Princess.

De eneste ulempene med å bo på et cruiseskip er ifølge paret å si «ha det» til nye mennesker de har møtt.

Pensjonistene savner ikke familien sin, ettersom de snakker med dem hver dag.

Jess og Marty har bare et ønske om å gjøre det beste ut av pensjonisttiden sin, og som cruise-elskere kommer de til å være om bord i lang tid fremover.

– Jeg vil gjøre dette for resten av livet, forteller Marty.