Patty hadde lett etter faren i 32 år – så gjorde hun et overraskende funn i Norge

En DNA-treff oppfylte et stort ønske for Patty McCraw. – Som om jeg hadde vunnet i lotto, sier amerikaneren.

Patty McCraw vokste opp med sin mor og stebror i New Orleans, men hun hadde lenge lurt på hvem faren hennes var.

Da stebroren døde i en bilulykke, og moren senere døde av kreft, hadde McCraw plutselig ikke noen familie lenger.

Ønsket om å finne sin far ble derfor bare større og større.

DNA-treff

Hun hadde fått vite at faren var en sjømann fra Norge som hadde vært i New Orleans rundt 1970, hvor han møtte hennes mor.

McCraw hadde gjort flere forsøk på å finne ham, men det var vanskelig ettersom hun ikke visste hva han het.

– Jeg bestemte meg for å ta en DNA-test hos Myheritage, og cirka to år senere fikk jeg et treff med et søskenbarn i Norge, forteller hun til TV 2.

Amerikaneren tok raskt kontakt med sin norske slektning, men de visste ikke om de var i slekt på hans mor eller fars side.

LETTE ETTER FAREN: Patty McCraw visste lite om hvem faren var, og hadde et ønske om å finne ham. Foto: MyHeritage

McCraw fikk så hjelp fra DNA-eksperten Cyndee Ormsby som fant et mulig treff i Vesterålen. Da kontaktet hun den norske slektsforskeren Eli Reinholdtsen.

Slektsforskeren forteller til TV 2 at hun har slektninger fra Vesterålen og hjalp til med å finne faren.

Til slutt kom de i kontakt med faren til McCraw via en av Reinholdtsens venner.

Faren hennes heter Ole Fredrik Eide Myre og kommer fra Vesterålen, nord for Lofoten.

– Da vi videochattet for første gang var alt vi klarte å gjøre å gråte, fordi det var en så overveldende følelse å se faren min som jeg har lett etter hele livet, sier McCraw.

– Han sa at bare ved å se på et bilde av meg, så visste han at jeg var datteren hans, fordi jeg lignet på moren hans.

De tok en DNA-test, og fikk bekreftet i fjor sommer at hun var hans datter.

– Veldig glad

Nordmannen Myre hadde ingen anelse om at han hadde en datter i USA.

– Det var virkelig en overraskelse, jeg visste ingenting, forteller han til TV 2.

SJØMANN: Ole Fredrik Eide Myre jobbet som båtsmann på en handelsflåte i New Orleans. Foto: MyHeritage

– Jeg er veldig glad for at det har skjedd, og ikke minst for hennes del, når man tenker på at hun har lett i 32 år etter faren sin. Det er ikke mange som gjør det. Herregud, det er det som er så fantastisk.

Myre forteller at han jobbet som båtsmann på en båt i New Orleans, og da han var ferdig på jobb, valgte han å bli igjen på ferie.

Da møtte han moren til McCraw.

Han forteller at det var vanskelig å holde kontakten med henne siden de bodde i to forskjellige land.

Nordlendingen har tre barn i Norge, og da han fortalte dem om deres halvsøster i USA, ble de veldig glade.

– Som å vinne i lotto

Etter at far og datter kom i kontakt med hverandre, begynte de å planlegge å møtes.

PÅ VEI TIL NORGE: Da Patty McCraw fløy til Norge for å treffe faren hennes, var det hennes første flytur noensinne. Foto: MyHeritage

I september i fjor fløy McCraw til Norge for å se faren sin for første gang.

– Jeg hadde aldri vært på et fly før, og min første flytur var å reise jorden rundt for å se faren min. Da jeg kom frem var det helt fantastisk å se ham og resten av familien, forteller hun.

McCraw husker godt øyeblikket da hun så faren for første gang ansikt til ansikt på flyplassen i Norge.

– For meg var det som om jeg hadde vunnet i lotto, fordi jeg hadde aldri i mitt liv drømt om at jeg skulle få se faren min.

FAR OG DATTER: Det ble både tårer, glede og gode klemmer da Patty McCraw og Ole Fredrik Eide Myre møtte hverandre på flyplassen. Foto: Alexander Saunes / MyHeritage

Myre sliter med å finne ord til å forklare det første møtet med datteren.

– Det var veldig hardt og veldig godt. Jeg hadde ikke ord og bare klemte henne på flyplassen, forteller han.

Far og datter holder fortsatt kontakten, og planlegger allerede et nytt besøk.

– Jeg håper at jeg snart kan reise på en ny tur og ta med datteren min, som er hans første barnebarn og som han ikke har møtt enda, forteller McCraw til TV 2.