Passasjer krevde å få et kyss fra flyvert: «Jeg følte meg i livsfare»

SJOKK: En amerikansk flyvertinne hadde ikke sin beste dag på jobb da en passasjer holdt henne fast for å prøve å få et kyss. Foto: Gorm Kallestad / NTB

På et fly fra Palm Springs til Las Vegas gikk en passasjer til angrep mot en kvinnelig flyvert for å få et kyss.

En amerikansk mann er anklaget for å ha holdt fast en flyvert og prøvd å kysse henne.

Passasjeren skal ha gått bort til den ene flyverten under en flytur mellom Palm Springs og Las Vegas og krevd å få et kyss.

Da fikk han et tydelig nei, i tillegg til en beskjed om å sette seg ned igjen. Det førte til at han angivelig skal ha truet med at han ville få et panikkanfall dersom han ikke fikk kysset.

Nå er oppførselen hans fra den 3. oktober 2022 klaget inn til domstolen i delstaten Nevada.



Situasjonen eskalerer

I klagen står det at at passasjeren skal, i tillegg til å ha krevd et kyss, ha bedt flyverten om å bli med han inn på do.

Han fikk henne ikke med seg, og skal ha da fortsatt å true med et panikkanfall.

Da han ikke ville flytte seg, skal flyverten - som blir omtalt som «C.B.» i klagen - sammen med sin kollega, ha dyttet bort passasjeren.

Kollegaen skal senere ha sagt:

«Jeg følte meg i livsfare».

Etter at situasjonen eskalerte, skal en tredje flyvert ha kommet for å hjelpe til. Hun var på den andre siden av flyet og skal ha løpt bort for å roe ned passasjeren, uten hell.

Den kyssesyke passasjeren skal ha holdt «C.B.» fast på skuldrene, men da den tredje flyvertinnen kom løpende, tok han tak i henne i stedet og ropte at han måtte få et kyss for å ikke få et anfall.

Deretter skal han angivelig ha snudd seg mot den utvalgte flyvertinnen «C.B.» igjen og grepet hardt tak i ansiktet hennes og dyttet henne mot seg.

Bekymret

Den ene flyvertinnen skal ha vært bekymret for de andre passasjerene på flyet, så hun skal ha stilt seg i midtgangen for å blokkere for passasjeren.

Ifølge klagen prøvde tre mannlige passasjerer å gripe inn i situasjonen, og klarte å få kontroll på urokråka da flyet landet. Som et resultat av oppstyret klarte ikke flyvertene å fullføre de siste landingskontrollene.

I klagen står det at passasjeren står overfor to tilfeller av enkle overgrep.