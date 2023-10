Passasjer i rullestol ble etterlatt på flyplass

Flyselskapet og flyplassen blir ikke enige om hvem som har skylden for at en passasjer i rullestol ikke kom om bord i flyet før det lettet.

Hver gang man er ute og flyr, hører man «boarding completed» bli sagt på høyttalerne før flyet kan lette.



I september var ombordstigningen i et Ryanair-fly absolutt ikke fullført, før flyet lettet fra Bordeaux lufthavn i Frankrike.

En passasjer i rullestol sto nemlig igjen ved terminalen etter at flyet hadde lettet, skriver The Independent.

Uenighet

Ettersom rullestolbrukeren hadde blitt oversett, måtte flyet snu og vende tilbake til flyplassen for å hente passasjeren som manglet.

Nå blir ikke flyselskapet Ryanair og Bordeaux lufthavn enig i hvem som har skylden i at personen ble glemt.

Flyselskapet anklaget lufthavnen for å ikke ha gitt rullestolbrukeren assistansen vedkommende hadde rett på. De sier også at de ansatte feilinformerte om at alle passasjerer hadde gått om bord i flyet.

Ryanair har tidligere uttalt at Bordeaux flyplass sviktet kunden deres, og at de nå jobber for at slike feil ikke skal skje igjen.

Talspersoner for Bordeaux flyplass forteller at de ikke er enige i at de har gjort en feil.

Hevder Ryanair hadde ansvaret

Ansatte ved Bordeaux flyplass hevder at passasjeren ikke var deres ansvar. De forteller at selv om passasjeren ble fraktet av dem til gaten, så er det flyselskapet som har hovedansvaret for kunden.

Da assistentene skulle leie rullestolbrukeren og hennes ledsager til flyet, var flydørene lukket og flyet var allerede i bevegelse.

De ansatte på flyplassen innrømmer at de burde ha gått til gate-inngangen tidligere, men understreker at passasjeren var under Ryanair sitt ansvar.

The Independent skriver at dersom en reisende har behov for assistanse, må det bestilles gjennom flyselskapet. Selve tjenesten leveres av flyplassen.

Ryanair har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere etter at Bordeaux flyplass ytret sin uenighet i hvem som har skylden.