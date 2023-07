Par solgte babyen for å kjøpe Iphone

Å eie det aller nyeste innenfor teknologiverdenen er viktig for mange. For et indisk par var det tydeligvis viktigere enn sitt eget barn.

Det informerer det indiske politiet til Press Trust of India (PTI).

Hendelsen ryster delstaten Vest-Bengal, etter at det ble kunngjort at ekteparet hadde solgt sitt eget barn for å få råd til smarttelefonen.

Ifølge politiet er de fortsatt på jakt etter barnefaren, og det er heller ikke første gang at paret har vært involvert i menneskehandel.

Savnet i flere dager

Hendelsen skjedde i Barrackpore, kort avstand fra delstatshovedstaden Kolkata.

Flere indiske medier har rapportert om nyheten.

Moren skal ha sagt til politiet at de solgte barnet for å få råd til smarttelefonen og for å reise rundt – slik at de kunne lage innhold til bildedelingstjenesten Instagram.

I tillegg til den åtte måneder gamle sønnen, har paret en sju år gammel datter sammen. Politiet har arrestert barnenes mor, samt kvinnen som barnet ble solgt til – mens jakten etter faren fortsetter.

Det er per nå uklart hvorfor kvinnen kjøpte barnet. Det er heller ikke klart hvor mye hun kjøpte gutten for.

Barnet skal ha vært savnet i flere dager. Da naboene ikke så tegn til guttebarnet over lengre tid, og foreldrene heller ikke uttrykket noen form for bekymring, begynte de å ane ugler i mosen.

Og da de så at paret bar på en splitter ny smarttelefon, ringte de politiet umiddelbart.



– Etter avhør innrømmet moren forbrytelsen og informerte om at hun og mannen hennes ønsket å bruke pengene til å dra på turer slik at de kunne lage innhold til «Instagram Reels», forteller en betjent til PTI.



Lever under fattigdomsgrensen

Ifølge en rapport som Verdensbanken la frem, er store deler av befolkningen i Vest-Bengal rammet av fattigdom.

Rapporten viser veksten, fattigdom og likestilling i regionen, og legger frem at rundt 20 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

I tillegg er Vest-Bengal en av delstatene som har hatt «tregest» progresjon – i forhold til sine nabostater.

Ifølge det indiske politiet prøvde faren også å selge datteren sin, men handelen ble annullert da alt ikke gikk etter planen.

Politiet har hentet den åtte måneder gamle sønnen fra kvinnen som kjøpte ham, som også er bosatt i det samme distriktet som foreldrene.