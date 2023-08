Paprika-påstand florerer på nett – dette sier ekspertene

HANKJØNN ELLER HUNKJØNN?: Paprikaen er god å spise, men har grønnsaken virkelig et «kjønn»? Foto: Frank May

På sosiale medier dukker det stadig opp videoer med tips og triks om frukt og grønt.

Den siste tiden har flere paprika-videoer gått viralt på TikTok og Instagram – mange hevder nemlig at undersiden til en paprika kan fortelle deg «kjønnet» til grønnsaken.

Teller «bulker»

«Visste du at det er mannlige og kvinnelige paprikaer?»

Slik starter én av videoene. Videre hevdes det at en paprika som har fire «bulker» på undersiden er hunkjønn. Den skal inneholde flere frø, er søt og nytes best rå.

I videoene kommer det også frem at en paprika som har tre «bulker» på undersiden er hannkjønn, og passer best til steking.

Det er ikke nødvendigvis alt på Internett som stemmer, og i dette tilfellet sier et faktasjekke-team ved nyhetsbyrået Reuters at dette ikke er sant.

Ifølge Reuters finnes det ikke noe «kjønn» på en paprika, og dette er ikke første gang påstanden sirkulerer.

– En myte

Iselin Bogstrand Sagen, ernæringsrådgiver ved Opplysningskontoret for frukt og grønt, bekrefter til TV 2 at paprikaene ikke har noe «kjønn».

– Dette er en myte. Paprika er selvpollinerende, og dermed ikke hankjønn eller hunkjønn, forklarer hun.

EN MYTE: Ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen forteller at paprika-påstanden er en myte. Foto: © OFG

Bogstrand Sagen forteller at grønn paprika er mest bitter på smak, mens gul og rød paprika er søtere.

Dersom en paprika med fire bulker er søtere enn den med tre bulker, sier ernæringsrådgiveren at det kan skyldes variasjon i størrelsen.

– Om den med fire bulker har fått vokse lengre, og fått lengre tid til å modnes, kan den være søtere. Men søthet vil også variere med sort og dyrkningsforhold, og vil kunne variere med sesong.

Bogstrand Sagen tror paprika-myten har gått viralt fordi noen har forsøkt å finne en forklaring på ulikhetene, og at mange har opplevd at en større paprika med fire bulker som regel er søtere.

SELVPOLLINERENDE: Paprikaen er selvpollinerende, og har ikke noe «kjønn». Foto: BILDBYRÅN

– Paprika er sunt og godt uansett farge eller form. Spis med den beste samvittighet, legger ernæringsrådgiveren til.

Hanplante og hunplante

Selv om det er en myte at paprikaen har «kjønn», kan man likevel finne en variant av dette blant andre spiselige matvarer.

Anne Linn Hykkerud, forsker i Avdeling frukt og grøntproduksjon NIBIO, forteller at det ikke er slik at selve bæret eller frukten har et kjønn, men at flere planter har en hun- eller hanplante – også kalt særbu.

SÆRBU-PLANTE: Forskere Anne Linn Hykkerud forteller at særbu-planter trenger pollen fra hanplanten for å danne en frukt på hunplanten. Foto: Erling Flistad

Ifølge Store norske leksikon er særbu plantearter som har hanblomster på én plante, og hunblomster på en annen av samme art.

– Hos disse plantene trengs pollen fra hannplanten for å danne frukten eller bæret på hunplantene, forklarer Hykkerud.

Eksempler på spiselige særbu-planter er multebær, einerbusker, papaya og kiwi.

– Hvilket kjønn frøene inne i bæret eller frukten har, vites ikke før planten spirer og danner blomster, sier Hykkerud.

Det er også vanlig at blomsten inneholder reproduksjonsorganer som både pollen (hanplante) og arr (hunplante), kalt sambu.

Noen kan pollinere seg selv, mens andre er selvinkompatibel:

– Det vil si at de trenger pollen fra en annen plante som er genetisk ulik seg selv for å befruktes, og danner en frukt eller et bær.