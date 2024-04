Oreo ble skremt av støvsugeren og løp opp i pipa – satt fast i to dager

Elektronikk som lager lyd, er ikke katten Oreos favoritt.

Da eieren til Oreo nylig skulle støvsuge hjemme i huset i London, ble katten så redd at den løp opp i skorsteinspipa og gjemte seg.

Det var bare ett problem: Den kom seg ikke løs igjen, skriver BBC.

Måtte ha hjelp

Eieren fikk ikke kjæledyret sitt ut av pipa, og ble etter hvert bekymret fordi den ikke kom ned.

Etter to dager hadde Oreo fortsatt ikke kommet ned. Da ringte eieren til brannvesenet for å få hjelp.

Brannvesenet i Bexley og Greenwich rykket så ut til Bexley-hjemmet, som ligger sør i London, for å redde Oreo.

Ifølge London Fire Brigade (LFB), måtte det en brannbil, en patrulje og en 32 meter lang stige med dreieskive til for å få katten trygt ut av pipa.

– Til slutt, takket være mannskapenes harde arbeid og fantastiske innsats, ble Oreo gjenforent med eieren, sier Ryan Senior-Ellison fra LFB.

REDNINGSAKSJON: Det måtte flere brannkonstabler og riktig utstyr til for å redde katten Oreo. Foto: London Fire Brigade

– Elsker dyr

Ifølge Senior-Ellison, er det flere ting man kan gjøre dersom lignende hendelser skjer.

Han oppfordrer kjæledyreiere om å først ringe en dyreredningsorganisasjon for å få hjelp.

Dersom situasjonen krever spesialutstyr som brannvesenet har, kan også brannvesenet tilkalles.

– Brannmenn elsker dyr, og vi er klare, villige og i stand til å hjelpe dyr som er i nød eller skadet, sier Senior Ellison og fortsetter:

– Det siste vi ønsker er at folk skal sette seg selv i fare for å redde et dyr selv.