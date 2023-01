Nytt på Nytt har mottatt flere klager etter nazi-vitser

Fredagens Nytt på Nytt ble av forskjellige årsaker en svært omdiskutert episode.

NRKs publikumsservice har mottatt 16 henvendelser angående fredagens episode i forrige uke av Nytt på Nytt. Av dem var 15 klager og én ros fra publikum.

Kringkastingsrådet har også mottatt to klager.

Zyklon B

Det var flere nazisme-vitser under fredagens episode av Nytt på Nytt.

Det ble nazistiske vitser da panelet diskuterte kriminaliteten i Stockholm – hvor et kjent gjengmiljø i nabolandet vårt stod for to eksplosjoner på nyttårsaften.

Det kom også nazistiske vitser da panelet diskuterte problemet rundt TT-tjenesten (Tilrettelagt transport for handikappede) i Oslo. Etter at selskapet Ruter tok over kollektivtilbudet i hovedstaden, har funksjonshemmede nemlig opplevd at de ikke kommer seg fra A til Å.

Da dette ble diskutert, sier Thomas Seltzer (53):

«Ikke at jeg skal fremsnakke Nazi-Tyskland, men de greide i alle fall å frakte funksjonshemmede fra A til Zyklon B.»

PANELDELTAKERE: Hassan Preisler og Thomas Seltzer var gjester i episoden som ble sendt 6. januar 2023. Foto: NRK/Pressebilde

Zyklon B ble fra 1941 brukt til gassing av mennesker i flere av nazistenes konsentrasjonsleirer.

Vitsen ble mottatt av høy latter fra både publikum og de andre i panelet, før Bård Tufte Johansen (53) sa:

«Det er det fæleste noen har sagt i dette studioet noen gang. Du har rekord!»

Overfor TV 2 opplyser NRKs publikumsservice at to av de 15 klagene handlet om dette sitatet alene. Begge klagene som ble sendt til Kringkastingsrådet handler også om denne vitsen.

NRK forklarer også at to av dem som satt i publikum under innspillingen av programmet klaget inn denne vitsen.

Skryt

Selv om det er mange som har klaget på episoden, er det også mange Facebook- og Instagram-brukere som omtaler dette som en av de morsomste Nytt på Nytt-episodene på lenge.

Inne på Seltzers Instagram-profil florerer det blant annet med skryt.

Kjetil Kooyman, prosjektleder for Nytt på Nytt, sier følgende:

– Vi ser på det som bra at folk diskuterer Nytt på Nytt, og uttrykker meningene sine om programmene vi lager. Kritikk er en viktig del av en åpen og opplyst offentlig samtale, så det heier vi på.

TV 2 har kontaktet Thomas Seltzer, som ikke har besvart våre gjentatte henvendelser.