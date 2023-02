Ny skjønnhetstrend – hudleger er bekymret

KJENT PRODUKT: The Ordinary er et velkjent merke i Norge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I skrivende stund er det nesten tre milliarder TikTok-videoer som inneholder emneknaggen #retinol, og trenden ser ikke ut til å avta. Appen er stappfull av influensere som skryter grenseløst av «mirakelproduktet» innen hudpleie.

Slår man denne statistikken sammen med Medietilsynets analyse, som sier at over sju av ti av norske 9-18-åringer er på TikTok, er fasiten klar:

Hva er retinol? Retinol er en type vitamin A som brukes i hudprodukter på grunn av mange potensielle fordeler for huden. Man kan få retinol i form av syre og tabletter, eller som en ingrediens i hudkrem.

Hudleger og skjønnhetsindustrien hevder at retinol skal kunne redusere synligheten av rynker og fine linjer ved å øke kollagenproduksjonen i huden. Det skal også gi fukt til huden og hjelpe med solskader.

Det er også sagt at retinol kan hjelpe med å øke cellefornyelsen i huden, noe som kan bidra til å jevne ut hudtonen og gi huden en jevnere overflate.

Pasienter med akne/kviser, kan bli satt på en retinolbehandling for å redusere talgproduksjonen i huden og bidra til å løse opp tilstoppede porer.

Det er ingen som må bruke retinolprodukter, og det er mange som burde holde seg unna produktet – deriblant gravide.

Man skiller retinol og retinod. Retinoid brukes når man beskriver en gruppe biokjemiske forbindelser som omfatter A-vitamin (retinol) og oksidasjonsproduktene retinal og retinsyre.

Mange unge blir eksponert for retinolreklamer og videoer av retinolprodukter.

Dette bekymrer Dr. Dropins hudlege Reza Sohrabi, som er spesialist på hudsykdommer.

– Det er mangel på noen som helst form for tilsyn til reklamer rettet til den yngre delen av vår befolkning. Med TikTok sine spesielt aggressive algoritmer som gir en «informasjonsoverload», kan det få folk til å tro at et medisinsk produkt som retinoider er for alle, uansett hudtype, alder eller behov, sier Sohrabi til TV 2.

Han poengterer at ungdom slettes ikke trenger å bruke penger på slike dyre produkter.

– Vi som hudleger har ifølge legemiddelverket ikke lov til å skrive et ord om retinoidprodukter på våre hjemmesider, mens på TikTok er videoer rettet mot en svært ung del av befolkningen, som gir et ukritisk og faglig feil syn på produktet.

Lover å fjerne rynkene

Sohrabi forteller at man blir lovet ting som: «Du kan bli kvisefri på 21 dager» på disse videoene. Det finnes også reklamer for retinol-produkter hvor man blir lovet et «rynkefritt resultat».

– Slike utsagn er direkte misvisende og burde etter mitt syn vært ulovlig reklame, konkluderer Sohrabi.

På TikTok er det mange som deler produktene til The Glow Fairy, som har gått hardt ut i markedsføringen. Under produktet «The Retinol Wand», står det at man kan bli «rynkefri med to strøk». Selskapet hevder også at dette erstatter både injeksjoner og operasjoner.

I TikTok-videoen under ser man influenser Alyanna Nolasco, som har flere millioner likerklikk på TikTok, reklamere for The Glow Fairy-produktet som hevder man kan bli «rynkefri på tro strøk».

Norsk apotek gjør endringer

I Norge får man kjøpt retinolprodukter i alt fra H&M til apotekkjeder. Det nettbaserte apoteket Farmasiet.no er blant tilbyderne av retinol, og har en formulering som får Sohrabi til å reagere. De selger det populære retinol-produktet The Ordinary, og markedsfører det slik:

«Formuleringen gir mangedoblet effekt på aldringstegn som fine linjer og rynker, uten å forårsake irritasjonen som kan oppstå med retinol.»

– Dette er i beste fall overdrivelse og sannsynligvis basert på særdeles lite eller ingen eksisterende evidens. Det er dessverre fritt frem med slike rene reklamestunts og løgn når det kommer til flere kosmetiske produkter hvor det er ingen eller svært lite tilsyn av myndighetene, sier Sohrabi.

Han poengterer at dette ikke er et angrep mot dette apoteket alene, men bransjestandarden.

På TikTok ligger det mange videoer av mennesker som har fått tydelig irritasjon og hudskader etter retinol, noe som er en kjent bivirkning. Derfor reagerer Sohrabi på at Farmasiet.no garanterer at det ikke vil forårsake irritasjon.

– Først og fremst kan retinol være irriterende for huden, spesielt hvis den brukes i høye konsentrasjoner eller for ofte. Dette kan føre til rødhet, kløe, tørrhet og flassing av huden, spesielt for personer med sensitiv hud, sier han, og fortsetter:

– I tillegg kan retinol gjøre huden mer følsom for solbrenthet. Dette skyldes at retinol kan gjøre huden mer tynn og følsom, og dermed mer utsatt for UV-stråler. Det er derfor viktig å bruke solbeskyttelse når du bruker hudprodukter som inneholder retinol.

Hanne Kjærnes er markedssjef i Farmasiet.no. Hun forstår kritikken, og forklarer hvor det har skjedd en feil.

– Når vi skriver produkt-tekster baserer vi oss på informasjon fra leverandørene, samtidig som vi gjør en faglig vurdering av produktene i forkant. I dette tilfellet er produktet fra leverandøren Dermanor, en stor leverandør av hudpleieprodukter med god kvalitetskontroll, som også da leverer underlaget som brukes for å skrive tekstene om produktet. Det spesifikke produktet som det henvises til i denne saken, tok vi inn for en god stund siden, og vi har blitt enda nøyere med produktbeskrivelsene siden den tid, sier Kjærnes.

Nå går Farmasiet.no gjennom produktbeskrivelsene sine, for å sørge for at noe slikt ikke skjer igjen, forklarer Kjærnes.

– Vi kommer til å gå gjennom eldre tekster på nytt for å forsikre oss om at informasjonen er god nok og kontakte leverandøren i dette tilfellet. Vi er enige i at vi burde hatt enda bedre informasjon på dette produktet, og her skal vi bli bedre.

TV 2 har kontaktet The Glow Fairy, The Ordinary og Dermanor. De har ikke besvart våre gjentatte henvendelser.

Kan være svært skadelig

Før man bruker retinolprodukter bør man lese seg godt opp, eller snakke med en lege. Sohrabi forteller at det er mange som bør styre unna produktet:

– Retinoider generelt er særdeles fosterskadelige produkter og må ikke brukes ved svangerskap eller når man forsøker å bli gravid.

Sohrabi forklarer at hudleger landet over er engasjert i tematikken rundt TikTok og hudtrender.

– Dette emnet er for meg og mange hudleger svært nært til hjertet, og skaper uro for hvilket kroppspress barn og unge møter i dagens samfunn. Vi ser dette daglig hos våre pasienter. Denne debatten er det viktig vi tar for den fremtidige generasjonen.