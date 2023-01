Norske pass misbrukt av gåtefull superspion

GÅTEFULL: Akademikeren fra Østerrike gjorde karriere som spionverver for russerne. Foto: The National Archives

Den siste tiden har navnet Kim Philby vært på manges lepper. Navnet kan brukes synonymt med forræder i Storbritannia, på samme måte som nordmenn bruker «Quisling» for å beskrive en landssviker.

Hvorfor denne plutselige oppmerksomheten rundt Philby, som tross alt stod for en av tidenes største spionskandaler i 1963 – ikke 2023?

Muldvarp

Jo, fordi serien A Spy Among Friends nylig kom på TV 2 Play. Serien er basert på Ben Macintyres bok med samme navn, som igjen er basert på virkelige hendelser.

Philby jobbet i Secret Intelligence Service (SIS), også kjent som MI6.

I flere tiår fungerte han som muldvarp for Sovjetunionen – og stjal hemmeligstemplet informasjon, rett under nesen til både SIS og nære allierte.

Alle trodde Philby var en lovlydig overklasse-brite, men sannheten var så langt unna dette som mulig.

For de som måtte lure på hvor virkelighetstro spionserien er, kan dette eksempelet være en illustrasjon:

I en av episodene ser vi at Philby leverer en skriftlig tilståelse til SIS-kollegaen Nicholas Elliot, mens de er i Beirut. Dette skjedde også i virkeligheten.

SIS-offiseren Nicholas Elliot (spilt av Damian Lewis), leser Kim Philbys tilståelse. Foto: TV 2
Utdrag av Kim Philbys maskinskrevne tilståelse, som finnes i det britiske nasjonalarkivet. Foto: The National Archives

I den originale tilståelsen skriver Philby at hans første føringsoffiser var en mann han kjente som «Otto».

Men hvem var denne mystiske «Otto», som sto for rekrutteringen?

– Hatet London

Som vi ser av Philbys skriftlige tilståelse, identifiserer han «Otto» som Arnold Deutsch, en enigmatisk karakter med flere tilknytninger til Norge.

Da britisk kontraspionasje (MI5) viste Philby et bilde av Deutsch, bekreftet Philby at dette var mannen som hadde vervet ham.

– Han hatet London, elsket Paris og snakket om byen med dyp og kjærlig hengivenhet, skriver Philby om Arnold Deutsch.

I et filmopptak fra 1981 har Philby fortalt hvor enkelt det var å stjele statshemmeligheter.

– Hver kveld forlot jeg kontoret med kofferten full av rapporter jeg hadde skrevet selv, full av mapper og ekte dokumenter fra arkivet, sier Philby i opptaket som BBC fant i arkivene til den tidligere østtyske etterretningstjenesten Stasi.

– Jeg pleide å gi dem til den sovjetiske kontakten min samme kveld. Neste morgen fikk jeg mappene tilbake etter at innholdet var avfotografert, for deretter å legge dem på plass igjen. Slik holdt jeg på i år etter år, fortalte han.

Dette er den utrolige, og lite kjente historien om den russiske hemmelige agenten som vervet den britiske storspionen. Historien inneholder et mystisk dødsfall, sexologi og misbruk av norske pass.

KGB-MULDVARP: Harold Adrian Russell «Kim» Philby var en høytstående MI6-offiser som spionerte for og senere hoppet av til Sovjetunionen. Bildet er fra den hemmelige forelesningen som Philby holdt i Stasi-hovedkvarteret i Øst-Berlin i 1981. Foto: BStU/Ap/NTB

Deutsch var født i en kjøpmannsfamilie i Wien. Han utdannet seg som kjemiker, psykolog og sexolog.

Allsidig

Siden 1924 hadde han vært medlem av kommunistpartiet i Østerrike, og fra 1928 utførte han hemmelige kuréroppdrag for Komintern.

Med sin allsidige utdanning, kombinert med et enormt språktalent – han snakket tysk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk og russisk – er det kanskje ikke rart at russisk etterretning så potensialet hans.

I 1934 ble han innrullert som psykologstudent ved University of London, men dette var bare et dekke for hans illegale virksomhet.

Da han flyttet til London, ble han nabo til Agatha Christie – en av tidenes største krimforfattere, som står bak karakterene Hercule Poirot og Miss Marple. Hvorvidt han og naboen møttes, er dog ukjent.

Likevel er det en underlig tilfeldighet, at en verdenskjent kriminell var nabo med en verdenskjent krimforfatter.

For å få innpass i akademiske kretser i den britiske hovedstaden, begynte Deutsch å jobbe som universitetslærer med forskningsoppdrag. Mens kollegene ante fred og ingen fare, samlet han informasjon til KGB (etterretningstjenesten og sikkerhetspolitiet i Sovjetunionen).

Han var forleggeren til den kontroversielle legen og psykoterapeuten Wilhelm Reich, som kom til Norge i 1934 og ble en viktig inspirator i norsk åndsliv og psykoterapi.

I sin spionvirksomhet utnyttet Deutsch nettopp Wilhelm Reichs seksualpolitiske teorier om at seksuell og politisk undertrykkelse hang sammen. Han brukte disse kunnskapene til å spille kynisk på andres svakheter og laster, når han skulle verve folk.

Vervet over 20 spioner

Ifølge KGB-arkivene rakk Deutsch å rekruttere over 20 spioner mens han var i England, fra 4. april 1934 til 10. november 1937. De kjente ham bare under dekknavnene «Otto» og «Stefan».

Han rekrutterte Philby i juli 1934, i Regent's Park. Senere samme år rekrutterte han Donald Maclean og Guy Burgess, som også var medlemmer i spionringen The Cambridge Five. Maclean rømte østover i 1951 sammen med Burgess. Philby fulgte etter i 1963.

Fra 1935 var Deutsch sjef for radioeksperten og den illegale agenten William Fisher/Rudolf Abel, som hadde bodd i Oslo fra 1931 til 1935.

Fisher/Abels opphold i Norge viser at de sovjetiske spionene som var aktive på 1930-tallet, etterlot seg mange problemer og ubesvarte spørsmål for norsk kontraspionasje.

– De mektige sovjetiske etterretningsorganisasjoner hadde i de årene et skremmende fritt spillerom i Norge, heter det i en rapport om det norske overvåkingspolitiets arbeid før krigen.

BRITISK KONTRASPIONASJE: The National Archives, som ivaretar offentlige arkiver, har en mappe på 120 sider om spionarbeidet til Deutsch. Foto: KV 2/4428, The National Archives

Misbrukte norske pass

I en mappe fra britiske The Security Service, også kalt MI5, finnes det dokumenter som avslører at Deutsch var dypt involvert i en norsk pass-skandale.

Allerede på 30-tallet brukte russisk etterretning blanke, norske pass for å skape falske identiteter.

I et FBI-avhør fra 1961 forteller en russisk spion med det vestlige aliaset Jacob Albam at Deutsch var kjent som en ekspert på forfalskninger.

Dette fortalte den russiske spionen til FBIs etterforskere om hvordan norske pass ble misbrukt allerede før andre verdenskrig:

VERVET: Jacob Albam het egentlig Albamas og kom fra Litauen. Han ble vervet av Arnold Deutsch i Paris i 1937. Foto: KV 2/3798, The National Archives

«På slutten av 1930-tallet visste han at sovjeterne pleide å motta blanke pass fra Norge og Belgia. Han fortalte at slike pass var svært ettertraktede fordi disse landene på den tiden hadde flere visumavtaler med land både i Europa og over hele verden enn noen andre nasjoner.»

Albam bekreftet at agenter som ble sendt utenlands av sovjetisk etterretning, dro nytte av disse fordelene.

I FBI-dokumentene står det at Deutsch hadde fortalt ham at de kunne forfalske norske pass på under to dager, med de avanserte teknikkene de brukte på denne tiden.

Albam tilhørte en spionring som forøvrig senere ble knyttet til den svært betrodde norske UD-medarbeideren «Rumba», som ble mistenkt for ulovlig etterretningsaktivitet romjulen 1978.

MANGE HEMMELIGHETER: Det finnes få bilder av Arnold Deutsch. Dette er et sjeldent unntak. Foto: KV 2/4428, The National Archives

Mystisk dødsfall

I 1941 hadde Arnold Deutschs kometkarriere ført til at det ble lagt planer om å bruke ham som illegal spionsjef i USA. Men disse planene ble aldri realisert – av årsaker som snart blir klare.

VERVET SPIONER: Agenten Arnold Deutsch. Foto: Russlands utenlandsetterretning SVR

Det er ingen som vet hvordan Deutsch døde – men en versjon er at hans siste timer var ved Bjørnøya, som er en del av den norske øygruppa Svalbard.

Det er høyst uklart hvordan historien til Arnold Deutsch sluttet.

Under et portrett av ham i KGBs minnerom, står det at han i 1942 ble sluppet ut i fallskjerm over hjemlandet sitt, Østerrike. Derpå ble han angivelig fanget raskt, og henrettet av nazistene.

I hjembyen Wien forteller en minneplakett på fasaden til Schiffamtsgasse 18-20, der han bodde, at han ble drept av SS i november 1942.

Men det finnes ingen dokumentasjon på at han faktisk ble sendt til Østerrike.

Russiske og tyske kilder gjør det vanskelig å uten videre godta de ulike versjonene om hvordan han døde.

Ifølge en versjon døde Deutsch da skipet «Donbass» ble senket av en tysk ubåt i Barentshavet i november 1942.

SENKET: Arnold Deutsch skal ha vært på skipet «Donbass» da det ble senket. Foto: MMFLOT

Dokumenter MI6 smuglet ut fra Russland i 1992 forteller derimot at Deutsch døde ved Bjørnøya, etter at tyske fly hadde angrepet «Donbass».

Russiske kilder hevder at 49 fra «Donbass» druknet, mens kapteinen og 15 andre ble tatt til fange.

Tyske kilder hevder derimot at skipet, som også ble brukt i en alliert konvoi i Nordishavet, var på vei fra Arkhangelsk til Reykjavik uten last da den ble oppdaget av tyske krigsskip på jakt etter konvoier, og senket med tre torpedoer.

Mannskapet ble reddet av et tysk krigsskip som plukket opp 43 overlevende. Skipet dro deretter til Altafjorden i Finnmark.

Hva som skjedde med de overlevende, er ukjent.